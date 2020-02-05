 Boykot kararına HDP′den destek, MHP′den eleştiri | TÜRKİYE | DW | 07.02.2020

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TÜRKİYE

Boykot kararına HDP'den destek, MHP'den eleştiri

CHP'nin CNN Türk kanalını protesto etme kararı alması Türkiye'de "medya-iktidar" ilişkileri tartışmasını yeniden alevlendirdi. HDP’den CHP’ye destek geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) CNN Türk televizyon kanalınıboykot kararının yankıları sürerken CHP'nin boykot kararına muhalefetteki Halkların Demokrasi Partisi'nden (HDP) destek geldi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, "CNN Türk’ü boykot kararı doğru bir karardır ve biz bu kararı parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Karar doğrudur ama geç kalınmıştır. Geç kalınmışlığı nedeniyle bazı kötülüklerin önüne geçememiş olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

CNN Türk ve ona benzer medya kuruluşlarının çoktan medya olmaktan çıktıklarını savunan Barış, eleştirilerini "Tek işlevleri propoganda, ajitasyon ve algı oluşturmaktır. Erdoğan’a bağlı, AKP’ye bağlı reklam ajansları gibi çalışıyorlar. Halkımızın o ekranlardan alacakları herhangi bir şey kalmamıştır” şeklinde sürdürdü.

MHP karara karşı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise CNN Türk'ü boykot etme kararına karşı. Basına sansür uygulanamayacağını ve CHP'nin bu tavrının antidemokratik bulduğunu söyleyen MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak tarihe kara bir mühür vurduğunu savundu.

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"CNN Türk televizyonunu seyretmemek, seyrettirmemek ve reklam verilmesin diye çağrıda bulunmak gerici, faşist ve yobaz bir düşüncedir" diyen Enginyurt sert eleştirilerini "Hitler Almanyasının yapmış olduğu faşist uygulamaları CHP 21. yüzyılda devreye sokmuştur. Basın özgürdür, hürdür, susturulamaz" diye sürdürdü.

"İktidara yakın medya organları gibi davrandı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan da CHP'nin kararının gerekçelerini DW Türkçe'ye anlattı. CNN Türk'ün iktidara yakın medya organları gibi davrandığını söyleyen Özkan, "CNN Türk televizyonu özgür ve bağımsız haber kanalı olmak yerine tıpkı A Haber gibi iktidarın borazanı bir propoganda aygıtı olmayı tercih etmiştir" dedi.

CNN Türk kanalının "halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak halkını değil iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiğini" savunan Özkan, "CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden, iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz" diye sözlerini sürdürdü.

Özkan, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda "Partiye ve partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki programlara ve yayınlara katılmaması kararını almıştır" dedi.

Özkan CHP'li yöneticiler ve üyeler de dahil hiçbir partilinin CNN Türk kanalına çıkmayacağını kaydetti.

ABD merkezli CNN International ve Demirören Holding bünyesindeki CNN Türk kanalı 1999'dan beri faaliyetlerini sürdürüyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirören Medya Grubu bünyesinde 6 gazete, 9 televizyon kanalı, iki radyo bulunduruyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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