 Bosnalı Sırp lider Srebrenitsa soykırımını inkar etti | AVRUPA | DW | 14.08.2018

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AVRUPA

Bosnalı Sırp lider Srebrenitsa soykırımını inkar etti

Bosnalı Sırp lider Dodik, Srebrenitsa’da Bosnalı Müslümanlara yönelik soykırımı inkar eden açıklamalarda bulundu.

Bosnien und Herzegowina, Präsident der Serbische Republik, Milorad Dodik im Parlament (DW/D.Maksimovic)

Bosna-Hersek Federasyonu’nın özerk birimi Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, yaklaşık 8 bin Bosnalı Müslüman’ın katledildiği Srebrenitsa soykırımını inkar ederek, ülkede 7 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde ülkede etnik gruplar arasında tansiyonu yükseltebilecek açıklamalarda bulundu.

Aşırı milliyetçi lider Dodik, Sırp Cumhuriyeti parlamentosunda, Srebrenitsa katliamına ilişkin olarak 2004 yılında hazırlanan bir raporun tartışıldığı oturumda konuştu. Sırp lider, Srebrenitsa’daki ölü sayısında manipülasyon yapıldığını öne sürerek, "ölenlerin çoğunun katliam sonucu değil, çatışmalarda hayatını kaybettiğini" iddia etti. Kurban listesinde halen hayatta bulunanların da yer aldığını savunan Dodik, bu “manipülasyona son verilmesi” için Srebrenitsa’da yaşananların “tarafsız” bir şekilde uluslararası bir komisyon tarafından araştırılması çağrısında bulundu.

Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 8 bin Bosnalı Müslüman Sırp birlikleri tarafından katledilmişti. Srebrenitsa’da yaşananlar 2007 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından “soykırım” olarak nitelendirilmişti.

Srebrenitsa’daki olayların “soykırım” olarak nitelendirilmesine karşı çıkan Sırp lider Dodik, Srebrenitsa’nın “Sırpları şeytan gibi göstermek için organize edilen bir trajedi” olduğunu ifade etti.

Dodik, daha önce de Srebrenitsa’daki soykırımı sorgulayan açıklamalarda bulunmuştu. Dodik, soykırımdan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç’e atfen de “Sırp halkı için bir efsane olarak kalacak” ifadesini kullanmıştı. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç’in yanı sıra Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karaciç’i de 40 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aşırı milliyetçi Bosnalı Sırplar arasında Mladiç ve Karaciç’i hâlâ bir kahraman olarak görenler bulunuyor.

Bosna-Hersek Başbakanından açıklama

Bosna-Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç, Dodik’in Srebrenitsa konusundaki açıklamalarını seçimler öncesinde halkın dikkatini başka bir yöne çekmek için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi. Zvizdiç, “Bosna’da hiç kimse, hiçbir kurum, uluslararası mahkemelerin aldığı kararlara gölge düşüremez” şeklinde konuştu.

dpa,AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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