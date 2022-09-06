  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Presidential Press Office/Reuters
PolitikaTürkiye

Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılacak

33 dakika önce

Saraybosna'da bulunan Cumburbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla giriş çıkış yapılacağını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/bosna-herseke-kimlik-kart%C4%B1yla-seyahat-yap%C4%B1lacak/a-63034727

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla giriş çıkış yapılacağını duyurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Başkanlık Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyelere taşımak için atabilecekleri adımları ele aldıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye-Bosna Hersek arasında gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik" dedi.

Erdoğan sözlerini "Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürleri bitirecekler ve bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e ve Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek" şeklinde sürdürdü. "Yarın aynı şekilde Sırbistan'la da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız" diyen Erdoğan, daha önce Türkiye ile Bulgaristan arasında da benzer bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Erdoğan'dan Yunanistan'a: "Sabrın sonu vardır"

Erdoğan, Bosna-Hersek ziyareti öncesindeki Yunanistan ile ilgili açıklamalarına dair bir soru üzerine de, "Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak,… vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Yunanistan adalarındaki üslere işaret eden Erdoğan, "Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz 'Sabrın sonu selamettir.' Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit gelirse gereği yapılır çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi gibi adımları atmak hayra alamet değil" şeklinde konuştu.     

DHA, DW/JD, EC

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ÇHD Başkanı Selçuk Kozanoğlu

Tahrifat şüphesi olan belgeye tahrifat incelemesi yapılmadı

Hukuk ve Adalet
53 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı ve önünde güvenliği sağlayan polisler - (26.11.2021)

Türkiye'de suç oranları artıyor

Türkiye'de suç oranları artıyor

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
DW Interview mit Ersin Tatar

Ersin Tatar: Ege'de yapılanlar hukuksuz

Ersin Tatar: Ege'de yapılanlar hukuksuz

Politika
11 saat önce
İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Liz Truss

Liz Truss: Demir Leydi Thatcher'in izinde

Liz Truss: Demir Leydi Thatcher'in izinde

Politika
5 Eylül 2022
Bir masanın üstünde hamburger, patates kızartması ve şekerli içecek

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Sağlık
4 Eylül 2022
Sembol fotoğraf: Petrol rafinerisi

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Ekonomi
4 Eylül 2022
1972 Münih Olimpiyatları'nda öldürülen İsrailli sporcuların isimlerinin yazılı olduğu anıt - (18.08.2022 / Münih)

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Toplum
4 Eylül 2022
Ana sayfaya dön