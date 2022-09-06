Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla giriş çıkış yapılacağını duyurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Başkanlık Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkileri daha da ileri seviyelere taşımak için atabilecekleri adımları ele aldıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye-Bosna Hersek arasında gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik" dedi.

Erdoğan sözlerini "Dışişleri Bakanlarımız süratle gerekli prosedürleri bitirecekler ve bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e ve Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek" şeklinde sürdürdü. "Yarın aynı şekilde Sırbistan'la da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız" diyen Erdoğan, daha önce Türkiye ile Bulgaristan arasında da benzer bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Erdoğan'dan Yunanistan'a: "Sabrın sonu vardır"

Erdoğan, Bosna-Hersek ziyareti öncesindeki Yunanistan ile ilgili açıklamalarına dair bir soru üzerine de, "Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak,… vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. Yunanistan adalarındaki üslere işaret eden Erdoğan, "Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz 'Sabrın sonu selamettir.' Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit gelirse gereği yapılır çünkü bizim uçaklarımıza böyle radar kilitlemesi gibi adımları atmak hayra alamet değil" şeklinde konuştu.

DHA, DW/JD, EC