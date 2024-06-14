Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin

Borussia Dortmund kulübü, Edin Terzic'den boşalan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu. Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Nuri Şahin ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Şahin konuyla ilgili olarak "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulübün tüm yetkililerine bana duydukları güvenden ötürü teşekkür etmek istiyorum" dedi. Aldığı görevden ötürü mutlu olduğunu ifade eden 35 yaşındaki teknik adam "İlk günden itibaren büyük bir enerji ve tutkuyla azami başarı sağlamak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Nuri Şahin futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund forması altında 200'den fazla maça çıktı. Selefi Terzic gibi teknik direktörlükte çok deneyimli olmayan Şahin'in bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Dortmund'u ligde de başarılı bir grafiğe sokması gerekiyor.

Bundesliga'da 8 şampiyonluğu bulunan Borussia Dortmund bu yıl ligi beşinci sırada tamamladı. Teknik direktör Terzic Perşembe günü 2025 yılına kadar süren mukavelesinin derhal feshedilmesini istemişti. Dortmund'a Ocak ayında dönen ve Terzic yönetiminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin için takımın gölge teknik direktörü değerlendirmesi yapılıyordu. Şahin şimdiye kadar Dortmund'da teknik direktörlük yapmak istediği yönünde hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

1988'den Lüdenscheid'da doğan Nuri Şahin Borussia Dortmund'un yanı sıra Real Madrid ve Liverpool gibi Avrupa'nın başarılı futbol takımlarında oynadı. Şahin 2021-2023 yılları arasında Antalyaspor'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

dpa / EC, JD

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