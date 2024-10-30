Borussia Dortmund yönetimi Nuri Şahin'e sahip çıktı

Borussia Dortmund yönetimi, üst üste mağlubiyetler alan ve son olarak Almanya Federasyon Kupası'ndan elenen takımın teknik direktörü Nuri Şahin'e verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

Almanya'nın köklü futbol takımlarından Borussia Dortmund'un yöneticileri, son bir hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e, hafta sonunda Bundesliga'da Augsburg'a ve son olarak Salı akşamı Almanya Federasyon Kupası'nda VfL Wolfsburg'a mağlup olan takımın teknik direktörü Nuri Şahin'e verilen desteğin devam edeceğini duyurdu.

Sarı-siyahlıların sportif direktörü Sebastian Kehl, 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde, 117'inci dakikada yenilen golle takımın elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu mağlubiyetin Nuri Şahin'in geleceğini etkileme anlamında "hiçbir şey" ifade etmediğini dile getirdi.

Borussia Dortmund'un kupaya henüz ikinci turda veda etmiş olmasından dolayı teknik direktör dahil takımdaki herkesin "tabii ki hayal kırıklığı" yaşadığını belirten Kehl, "Birlik olacağız ve bu durumdan beraber çıkacağız" ifadesini kullandı.

Nuri Şahin: Yönetim yüzde bin arkamda

Deplasmanda Wolfsburg'a karşı alınan yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan 36 yaşındaki Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Ne diyebilirim? Canımızı acıtmadığını mı? Tabii ki çok acıtıyor" dedi. Türkiye Milli Takımı'nın eski oyuncusu Şahin, kulüp yönetiminin desteğini hissedip hissetmediğini soran bir gazeteciye ise şu yanıtı verdi: "Yüzde bin. Bu hisse sahibim. Yolu birlikte yürüyeceğiz."

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl Fotoğraf: Revierfoto/dpa/picture alliance

Peki Dortmund bu yenilgiler girdabından nasıl çıkacak? "Kimse sihirbazlık yapamaz" diyen Sportif Direktör Kehl, "Günün sonunda gücümüzü toplamalı ve birlik olmalıyız" ifadelerini kullanarak Borussia Dortmund'un daha önce de benzer süreçlerden geçtiğini ve buralardan başarıyla çıktığını vurguladı. Kehl ayrıca, alınan kötü sonuçları değerlendirirken takımdaki sakatlıkların da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dortmund ekibinde dört defans oyuncusunun (Niklas Süle, Waldemar Anton, Julian Ryerson ve Yan Couto) yanı sıra, Avusturyalı Marcel Sabitzer'in de sakatlığı bulunuyor.

Borussia Dortmund bir sonraki maçını önümüzdeki Cumartesi günü ligde, kendi sahasında RB Leipzig'e karşı oynayacak.

DW,SID / ET,CÖ

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