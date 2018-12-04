Borussia Dortmund: Kagawa'nın isteğini kıramadık

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa konusunda Alman kulübünden açıklama geldi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96'nın da teklifte bulunduğu Kagawa'nın Beşiktaş'ta oynamak istediğini ve Japon futbolcunun bu talebini geri çeviremediklerini söyledi. Zorc, "Shinji sadece çok iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kulübümüzün harika bir dostu. Kendisinin bu talebini reddetmek istemedik" dedi.

Michael Zorc

Alman spor adamı, "Shinji'nin durumunu ve başka bir kulüpte daha fazla süre alma arzusunu çok iyi anlıyoruz... Bu olanağı İstanbul'da görüyor. Biz de arzusunu gerçekleştireceği için mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Kagawa'nın Monaco'ya transferinin gerçekleşmemesinin ardından Hannover 96 yetkilileri, 29 yaşındaki futbolcu konusunda Borussia Dortmund ile anlaştıklarını ancak son kararı Japon oyuncunun vereceğini açıklamıştı.

Favre döneminde gözden düştü

Borussia Dortmund, Kagawa'yı 2010 yılında Japon ikinci lig ekiplerinden Cerezo Osaka'dan 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Borussia Dortmund'un 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bundesliga şampiyonluğu kazanmasında önemli pay sahibi olan Kagawa, 2012-2014 yılları arasında Manchester United'da forma giydikten sonra Alman ekibine geri dönmüştü.

Borussia Dortmund kariyeri boyunca oynadığı 216 maçta 60 gol ve 55 asistlik performans sergileyen Kagawa, Alman kulübünün şu anki çalıştırıcısı Lucien Favre döneminde fazla forma şansı bulamadı. Borussia Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Japon futbolcu, sezonun ilk yarısında, ikisi Bundesliga karşılaşması olmak üzere toplam dört resmi maçta yer aldı.

DW,dpa,AP,AFP,rtr/CÖ,HT

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