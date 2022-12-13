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Borsa İstanbul Fotoğraf: picture alliance/AA/Y.Aras
EkonomiTürkiye

Borsa İstanbul'da "balon" tehlikesi var mı?

Aram Ekin Duran
2 saat önce

Türkiye'de yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı, birikimlerini korumak isteyen vatandaşları borsaya yöneltiyor. Ancak uzmanlara göre normal olmayan değer artışları, borsada "balon" tehlikesi yaratabilir.

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Son iki ayda Borsa İstanbul'a 650 bin yeni yatırımcı katılırken son bir yılda ise yatırımcı sayısı 1 milyon kişi artarak toplamda 3 milyonu aştı. Borsaya olan bu yoğun ilginin temelinde, vatandaşların ve şirketlerin Türkiye'deki yüksek enflasyona karşı birikimlerini korumak istemeleri yatıyor. BİST-100 Endeksi her gün yeni bir rekora koşarken, uzmanlara göre normal olmayan değer artışları, borsada "balon" tehlikesi yaratabilir. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Ekim ve Kasım aylarında 650 bin yeni yatırımcı borsaya geldi. Son bir yılda ise yatırımcı sayısı 1 milyon kişi arttı. Böylelikle toplam yatırımcı sayısı 3 milyon 327 bine yükseldi. Borsaya olan bu yoğun ilgi, BIST 100 endeksini her gün yeni bir zirveye taşıyor.

Son bir yılda yüzde 150'ye varan kazanç sağlayan Borsa İstanbul, son aylarda dünyada en çok yükseliş gösteren borsalardan biri oldu. 

Peki borsadaki yükseliş sürecek mi?

"Borsa İstanbul'da talep oldukça yükseliş sürecek"

Kurumsal yatırımcılara likidite ve risk yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti veren STRFS (Stratejistanbul Financial Solutions) Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Ortalama olarak borsadaki kişi 35'li yaşlarında, 20-25 bin TL birikimle borsada işlem yapan kişi. Yani bir tür ek gelir arayışında olan bir insan grubundan bahsediyoruz. Bu insanların piyasaya girişi devam ettikçe, piyasadaki fiyatlar güçlü kalmayı sürdürecek" diyor. 

Stratejist Dr. Atahan Çelebi
Stratejist Dr. Atahan ÇelebiFotoğraf: privat

Borsadaki büyük yatırımcıların, yani 1 milyon TL'nin üzerinde bakiyesi olanların payının hâlâ yüzde 3-4 aralığında seyrettiğine dikkat çeken Çelebi, "Piyasadaki katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unun 1000 TL ve altında bakiyesi olduğunu gözlüyoruz. En ortadaki medyan yatırımcının yaklaşık 25 bin TL civarında bir bakiyesi var Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla piyasadaki katılımcıların kurumsal olduğunu söylemek oldukça zor" analizini yapıyor. 

"Zorlama politikalar balonlara yol açıyor"

Kimi uzmanlara göre borsadaki bu hızlı yükseliş, hisse senetlerinde bir "balon" tehlikesi yaratabilir. 

Piyasa faizlerinin enflasyonun çok altında kalması nedeni ile hem vatandaşların hem de şirketlerin borsaya koştuğunu dile getiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayınladığı "Paradan Kaçış" başlıklı makalesinde, "balon" tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti:

"Bu zorlama ekonomi politikası şimdilik tüketim ağırlıklı büyümeye ve istihdama destek oluyor gibi görünse de başta gayrimenkul ve borsa olmak üzere çeşitli alanlarda balonlar oluşmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda 'borsa rekorlara doymuyor, demek ki ekonomi iyi gidiyor' demek gerçekçi değil. Günü gelip de faiz enflasyon düzeyine çıkarılmak zorunda kalınınca o rekorlara doymayan borsadaki hisse değerleri ve gayrimenkul fiyatları bu kez çöküşlere doymaz hale gelecek."

"Riskleri öngörme yeteneğimizi kaybettik"

Piyasa uzmanlarına göre, Borsa İstanbul'daki fiyat hareketlerinin normalin dışında bir seyir izlemesi, yakın gelecek açısından belirsizlik yaratıyor.

DW Türkçe'ye konuşan Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran, Türkiye ekonomisindeki mevcut sorunlar düşünüldüğünde, borsada işlem gören şirketlerin bu kadar değerlenmesinin normal olmadığını dile getiriyor. 

Yıldıran, "Yani evet borsaya ilgi inanılmaz. Ancak borsadaki değer artışı şirketlerin performansından değil, bu ilgiden kaynaklanıyor" diyor. 

Borsadaki yükselişin risk algısını bozduğuna işaret eden Yıldıran, "Bilinen ekonomik parametreler ile anlamlandırılamayan bir değer artışı sonucunda, yaşanabilecek muhtemel riskleri öngörme yeteneğimizi kaybettik" diyor.

Şu anda borsadaki işlemlerin büyük kısmının kredi ile gerçekleştirildiğine işaret eden Yıldıran, "Şu anda sistemde 54 milyar TL'lik bir kredi hacmi var. Kredi mekanizması yükselen piyasada çok ciddi kar sağlar. Ancak düşen piyasada normal düşüşü ikiye üçe katlayabilecek bir risk içerir" uyarısında bulunuyor. 

"Balon demek için henüz erken"

Ancak borsadaki yükselişi "balon" olarak değerlendirmek için henüz erken olduğu görüşünde olanlar da var.

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi'ye göre enflasyonla ya da kurla kıyaslandığında borsadaki fiyatlar hala 5-6 yıl öncesinin altında seyrediyor. 

Bu nedenle borsada halihazırda bir balon olduğunu söylemenin doğru olmayacağını kaydeden Çelebi, "Fakat bu piyasada da her piyasada olduğu gibi düzeltmeler olacaktır. Bazen hisse bazında sert hareketler, manipülatif hareketler oluyor. Fakat bunu genele yaymak için biraz erken" şeklinde konuşuyor. 

Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran
Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay YıldıranFotoğraf: privat

Yerli geliyor, yabancı gidiyor

Borsa İstanbul'a yerli yatırımcılardan yoğun bir ilgi varken yabancı yatırımcılar ise borsadan çıkış eğilimini sürdürüyor. 

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, "2018 yılından bu yana yabancıların borsamızdaki payı yüzde 65'lerden günümüzde yüzde 30'un altına kadar düzenli olarak geri çekildi" diyor. 

Bunun altında yatan sebeplerin başında kur riskinin geldiğini ifade eden Çelebi, şöyle konuşuyor:   

"Kredi notunun düşük olması dolayısıyla, özellikle kurumsal yatırım şirketlerin Türk borsasına girmesi teknik olarak çok mümkün gözükmüyor. Öncelikle bu sürecin tersine dönmesi lazım. Fakat henüz bu konuda bir emare yok. Kredi notu iyileşmeden, Türkiye'ye gelecek yabancı sermayenin portföy yatırımı anlamında çok büyümesini beklemiyoruz. Bunun dışında diğer faktörlere baktığımızda, kur riski, ekonomi yönetimindeki belirsizlikler ve bir de tabi ki artık Türkiye'deki seçim atmosferinin yarattığı belirsizlik… Bunlar yabancı sermaye açısından negatif faktörler."

"Yabancı bu koşullarda yatırım yapmaz"

Uluslararası finansal yatırımcılar için kar etmenin bir borsaya girişteki tek neden olmadığına işaret eden Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran da şu görüşleri dile getiriyor: 

"Özellikle kurumsal yatırımcılar açısından baktığınızda, bunların yatırım yapabilme kriterleri var. Biz ‘kredi derecelendirme kurumlarının notları bizim için yok hükmündedir' diyoruz ama işin gerçeği yok hükmünde değil. Eğer sizin ülke olarak kredi derecelendirmeniz çöp noktasındaysa, uluslararası kurumsal yatırımcılar, uymakla yükümlü oldukları kriterler nedeniyle size istese dahi, yatıracağı paranın beş katı kar elde edeceğini görse dahi yatırım yapamaz."

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