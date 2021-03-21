 Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı | EKONOMİ | DW | 23.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul haftanın ikinci gününe de sert düşüşle başladı. Hisse senetleri yüzde 5'ten fazla değer kaybederken yine devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Türkiye’de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi sonrasında piyasalarda başlayan dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi, haftanın ikinci gününe yüzde 5,39'luk değer kaybıyla başladı. Bankacılık hisselerindeki kayıp yüzde 7,93 oldu. Böylece geçen Cuma günkü kapanışa göre toplam değer kaybı yüzde 14,5 seviyesini geçti.

Dün olduğu gibi bugün de Borsa'da devre kesici uygulandı. Geçici olarak işleme kapatılan hisse senetleri saat 10.30'da yeniden işleme açıldı.

Sabahki açılışla birlikte BIST-100 Endeksi'ndeki 35 hisse senedinde düşüşün yüzde 7'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. 100 hisseden 90'ı değer kaybederken sadece üç hisse senedinde düne göre artış oldu.

Yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada BIST-50 Endeksi'nde yer alan paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanacağı açıklandı. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat üzerinden de yapılabilecek.

DW / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Borsada kayıplar yüzde 9’u aştı

Merkez Bankası başkanının değişmesi sonrası haftaya sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da işlemlere iki kez ara verilmesinin ardından kayıplar yüzde 9’un üzerine çıktı.  

Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi

Güne sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi. TSİ 10.30'da işlemlerin yeniden başlatılması planlanırken ikinci kez devre kesici devreye sokuldu.  

Benzer içerik

Türkei Sahap Kavcioglu

Yeni Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama 21.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı 20.03.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevinden aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Ağbal’ın halefi olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Türkei Verteidigungsminister Nurettin Canikli

Canikli: Merkez Bankasını başkanını değiştirmek piyasalara meydan okumak değildir 22.03.2021

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Merkez Bankası başkanının değiştirilmesine ilişkin açıklamasında "Hükümetin Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman ekonomisi TL'deki düşüşten endişeli

Merkez Bankası başkanlığındaki sürpriz değişiklik ve TL'deki değer kaybı Alman ekonomisini de endişelendiriyor. Alman şirketler, kurdaki dalgalanmaların Türkiye'ye ihracatta büyük bir güçlük yarattığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  