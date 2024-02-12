Borrell'den "İsrail'e silah satmayın" çağrısı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, başta ABD olmak üzere İsrail'in müttefiklerine İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı yaptı. Borrell, Refah'ın tahliye edilmesi çağrısını da sert biçimde eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta ABD olmak üzere İsrail'in müttefiklerine bu ülkeye silah satmayı durdurma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta İsrail'in askeri faaliyetlerinin maksadını aştığı yönündeki eleştirisine işaret eden Borrell, "Yani eğer çok fazla insanın öldürüldüğünü düşünüyorsanız belki de bu kadar insanın öldürülmesinin önüne geçmek için daha az silah temin etmelisiniz" diye konuştu. AB Yüksek Temsilcisi, "Kaç kere dünyadaki en ünlü liderlerin ve dışişleri bakanlarının çok fazla insanın öldürüldüğünü söylediğini duydunuz?" ifadelerini kullandı.

Devletlerin "sivil ölümlerini durdurun" çağrılarına rağmen İsrail'in bu ölümleri durdurmaya yönelik somut bir adım atmadığını belirten Borrell, Pazartesi günü Hollanda'daki bir mahkemenin verdiği karara dikkat çekti. Söz konusu mahkeme, Gazze'deki savaşta İsrail'in uluslararası hukuku ihlaline yönelik endişeler gerekçesiyle Hollanda hükümetinin bu ülkeye F-35 savaş uçaklarının parçalarının ihracatını bloke etmesi hükmünü vermişti.

Tahliye çağrısına eleştiri

Borrell, bir milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Refah'ın tahliye edilmesi çağrısı yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu da sert biçimde eleştirdi. Borrell, "Tahliye edileceklermiş. Nereye? Aya mı? Bu insanları nereye tahliye edecekler?" diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'ye başlattığı operasyonlarda öldürülenlerin sayısı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 28 bin 340'ı aştı. Ölenlerinin çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor.

AFP,Reuters/SÖ,EC

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