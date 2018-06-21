Boris Nemtsov, Rus siyasetçi. Bölge valiliği, enerji bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Putin’in tanınmış muhaliflerinden biri olan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. DW Türkçe'nin Boris Nemtsov ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.