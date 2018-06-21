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Boris Nemtsov

Boris Nemtsov, Rus siyasetçi. Bölge valiliği, enerji bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Putin’in tanınmış muhaliflerinden biri olan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. DW Türkçe'nin Boris Nemtsov ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Finalisten und Organisatoren, dritte rechts ist Nadeschda Mitjuschkina, die diesjährige Preisträgerin. 20. Juni 2018 DW, Bonn

Boris Nemtsov ödülü Nadejda Mityuşkina'ya verildi 21.06.2018

Rusya'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı'nın ödülü Bonn’da düzenlenen törenle aktivist Nadejda Mityuşkina'ya verildi.

February 28, 2015. Moscow, Russia. Flowers and a picture at a murder scene of politician Boris Nemtsov, who was shot dead on Moscow's Moskvoretsky bridge in the early hours of February 27 /eingest. sc

Nemtsov cinayetinde 20 yıla kadar hapis cezası 13.07.2017

Rus muhalefet lideri Nemtsov'u öldürmekten suçlu bulunan sanıklar 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.
Opposition supporters hold portraits of Kremlin critic Boris Nemtsov during a rally to mark the anniversary of his murder in Moscow, Russia, February 26, 2017. The placard reads 'We can do it'. REUTERS/Tatyana Makeyeva FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Moskova’da binlerce kişi Nemtsov'u andı 26.02.2017

İki yıl önce suikaste uğrayan Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov’u anmak için Moskova'da binlerce kişi sokaklara döküldü.
epa04644453 A portrait of murdered Russian opposition veteran leader Boris Nemtsov above flowers tributed in his memory at the site of his killing, with St. Basil's Cathedral seen in the background, in central Moscow, Russia, 02 March 2015. Boris Nemtsov was shot dead late in the evening of 27 February while walking on the Bolshoy Kammeny bridge near the Kremlin. The funeral will be held in Moscow on 03 March 2015. EPA/SERGEI ILNITSKY (zu dpa Zwei Verdächtige im Mordfall Nemzow in Moskau festgenommen vom 07.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Nemtsov davası başladı 03.10.2016

Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov'u öldürmekten sorumlu tutulan beş zanlının yargılanmasına Moskova'da başlandı. Savcılık zanlılara 'para karşılığı cinayet' suçlaması yöneltti.
27.2.2016 *** Bildunterschrift:Supporters of slain Russian opposition leader Boris Nemtsov attend a memorial march marking the one-year anniversary of Nemtsovs assassination in central Moscow, on February 27, 2016. Nemtsov, a former deputy prime minister in the government of Boris Yeltsin, was gunned down shortly before midnight on February 27, 2015, while walking across a bridge a short distance from the Kremlin with his Ukrainian model girlfriend. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev

Nemtsov ölüm yıldönümünde anıldı 27.02.2016

Geçen yıl Moskova’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif Boris Nemtsov ölümünün birinci yıldönümünde anıldı.
06.03.2015 Anzor Gubashev, detained over the killing of Boris Nemtsov, is escorted inside a court building in Moscow, March 8, 2015. Moscow authorities have charged two men with involvement in the murder of Kremlin critic Boris Nemtsov, one of whom served in a police unit in the Russian region of Chechnya according to a law enforcement official. Court officials named Anzor Gubashev and Zaur Dadayev as those charged, and said Gubashev's brother Shagid was one of the three suspects. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

Nemtsov zanlısına işkence iddiaları 11.03.2015

Boris Nemtsov cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baş zanlıya işkence uygulandığı iddia ediliyor.
8. März Zaur Dadayev, charged with involvement in the murder of Russian opposition figure Boris Nemtsov, speaks inside a defendants' cage in Moscow, March 8, 2015. Two men have been charged with involvement in the murder of Russian opposition figure Boris Nemtsov, the spokeswoman for a Moscow court told reporters on Sunday. The two charged are Anzor Gubashev and Dadayev, said Anna Fadeyeva, spokeswoman for the Basmanny district court. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Nemtsov cinayetinde itiraf 08.03.2015

Rusya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden siyasetçi Boris Nemtsov soruşturması kapsamında beş zanlı tutuklandı. Aralarından biri suçunu itiraf etti.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

03.03.2015 - Alman basınından özetler 02.03.2015

Alman basınından seçtiğimiz yorumlar, eski milletvekili Sebastian Edathy hakkında çocuk pornografisi suçlamasıyla açılan davanın düşmesi ve Rusya’da muhalefet lideri Boris Nemtsov’un öldürülmesi konularını içeriyor.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

02.03.2015 - Alman basınından özetler 02.03.2015

Alman basınının Rusya'daki siyasi cinayetle ilgili olarak yayınladığı yorumlar.
01.03.2015 epaselect epa04642679 Portraits of murdered Russian opposition veteran leader Boris Nemtsov are held by members of the crowd in central Moscow, Russia, 01 March 2015. Opposition members gather to hold a march in the memory of murdered Kremlin critic Boris Nemtsov, having replaced the scheduled on 01 March opposition rally 'Vesna' (Spring). Boris Nemtsov, one of the organizers of the Vesna rally, was shot dead late in the evening of 27 February while walking on the Bolshoy Kammeny bridge near the Kremlin. EPA/SERGEI ILNITSKY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Moskova’da on binler Nemtsov için toplandı 01.03.2015

Moskova’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov için bugün Rusya başkentinde dev bir gösteri düzenlendi. Yürüyüşe on binlerce kişinin katıldığı bildirildi.
Bildunterschrift:A man lays flowers on February 28, 2015 at the spot, where Russian opposition leader Boris Nemtsov was shot dead, near Saint-Basil's Cathedral, in the center of Moscow. Nemtsov, a fierce critic of President Vladimir Putin, was gunned down while walking in sight of the Kremlin late on February 27, prompting an international chorus of condemnation. AFP PHOTO / SERGEI GAPON (Photo credit should read SERGEI GAPON/AFP/Getty Images)

'Cinayet titizlikle planlanmış' 28.02.2015

Rusya Soruşturma Komitesi ilk bulgular ışığında Rus muhalif ve eski başbakan yardımcısı Boris Nemtsov cinayetinin titizlikle işlenmiş olduğunu açıkladı.
One of opposition leaders, former first deputy prime minister Boris Nemtsov, speaks during an opposition rally in Moscow, on June 12, 2012. Tens of thousands of protesters chanting Russia Will be Free rallied today in Moscow against President Vladimir Putin's third term despite a police crackdown on their leaders a day earlier. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/GettyImages)

Rus muhalif Nemtsov öldürüldü 28.02.2015

Rus muhalif ve eski başbakan yardımcısı Nemtsov, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.