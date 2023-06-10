Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Cuma günü milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Johnson'ın istifası, Ayrıcalıklar Komitesi'nin, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu Covid-19 dönemindeki partiler konusunda "kasıtlı olarak veya sorumsuzca" yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soruşturma raporunun yayınlanması öncesinde geldi. Johnson bu yılın başında söz konusu iddiaları reddetmişti.

Ancak Johnson yazdığı mektupta, raporu yayınlamaya hazırlanan komitenin kendisine ulaştığını ve kendisini "parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhindeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını" ifade ettiğini kaydetti.

Başında deneyimli İşçi Partisi Milletvekili Harriet Harman'ın bulunduğu komiteyi "kanguru mahkemesi" olarak nitelendiren Boris Johnson, "En azından şimdilik parlamentodan ayrılmak çok üzücü. Ancak her şeyden önce, anti-demokratik bir şekilde, bu kadar açık bir önyargı ile parlamentodan atılmaya zorlanmam karşısında şaşkın ve dehşete düşmüş durumdayım" dedi. Johnson komitenin henüz yayınlanmamış olan raporunu da "yanıtlarla dolu ve önyargı kokuyor" şeklinde değerlendirdi ve komitenin söylediklerine itiraz edebilmek için resmi bir imkanı olmadığını belirtti. Johnson "Baştan beri amaç, gerçekler ne olursa olsun beni suçlu bulmaktı" dedi.

Geçen Eylül'de başbakanlık koltuğunu devretmişti

Johnson, Aralık 2019 genel seçimlerinde "Brexit'i gerçekleştireceğim" sözüyle Muhafazakarları 80 sandalyelik ezici bir çoğunluğa taşıdı. Ancak Covid pandemisi, "Partigate" ve bir dizi diğer skandalın yönetimi konusunda yaşanan sıkıntıların ardından geçen Eylül’de başbakanlıktan istifa etti.

Boris Johnson ilk kez 2001'de milletvekili oldu ve 2008'e kadar görev yaptı. Dört yıllık iki dönem boyunca Londra belediye başkanlığını yürüten Johnson 2015'te tekrar milletvekili oldu ve Theresa May döneminde dışişleri bakanlığı yaptı.

AFP / BW, EC