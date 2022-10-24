Boris Johnson aday olmayacağını açıkladı

Liz Truss'un istifasının ardından tatilini yarıda keserek ülkesine dönen ve yeniden başbakanlık için aday olacağı söylenen Boris Johnson, "görüş birliği sağlanamadığı için" aday olmayacağını duyurdu.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halefi Liz Truss'un istifasının ardından yeniden başbakanlık koltuğuna aday olacağı yönündeki spekülasyonlara son verdi. Pazar akşamı konuyla ilgili bir açıklama yapan Johnson başbakanlığa aday olmadığını duyurdu.

Johnson söz konusu kararına gerekçe olarak Muhafazakar Parti içinde bir birlik olmamasını gösterdi. Başbakanlık için yeniden aday olmamanın kendi açısından zor olduğunu ifade eden Johnson, "Partiniz parlamentoda tek vücut değilse etkili bir hükümetiniz olamaz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'un altı hafta önce geldiği görevden istifa etmesinin ardından, pek çok kabine üyesi 58 yaşındaki Boris Johnson'un yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasını talep etmiş, Johnson da bunun üzerine hafta sonunda Karayipler tatilini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

Başkent Londra'da Truss'tan boşalan başbakanlığa aday isimlerden, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile görüşen Johnson, bu görüşmelerle ilgili olarak da "Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bir görüş birliğine varacağımızı ummuştum, ancak ortak bir yol bulabilmemiz mümkün olmadı" dedi. "Yapabilecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum ama sanırım bunun için doğru zaman değil" diye konuşan Johnson, olası bir başbakanlık adaylığı için gerekli olan milletvekili desteğine de sahip olduğunu ve 102 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğini aldığını dile getirdi.

Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve dolayısıyla başbakanlık adaylığı için, Parti'nin parlamentodaki 357 üyesinden en az 100'ünün destek vermesi gerekiyor.

Favori aday Rishi Sunak

Johnson'un bu kararının ardından Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve İngiltere başbakanlığı için favori ismin Rishi Sunak olduğu belirtiliyor. Pazar günü adaylığını açıklayan 42 yaşındaki Sunak, Boris Johnson hükümetinde maliye bakanı olarak görev yapmıştı. Sunak adaylık açıklamasında, "Ekonomiyi düzeltmek, partiyi birleştirmek ve ülke için birşeyler yapmak" istediğini ifade etmişti.

Rishi Sunak Fotoğraf: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Muhafazakar Parti içinde, Johnson'un adaylıktan vazgeçmesinin ardından, Sunak'ın güçlü bir biçimde aday olabilmesi adına Penny Mordaunt'a genel başkanlık adaylığını geri çekmesi yönünde telkinlerde bulunulduğu belitiliyor. Ancak 49 yaşındaki Mordaunt'un ekibinden yapılan açıklamada, asıl "birleştirici" adayın Mordaunt olduğu ve adaylıktan çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

Adayların Pazartesi günü içerisinde, en az 100 milletvekilinin desteğini aldıklarını ortaya koymaları gerekiyor. BBC televizyonunun haberine göre Sunak'a şu ana dek 146 Muhafazakar Parti milletvekili destek verirken, Mordaunt sadece 23 milletvekilinin onayını alabilmiş durumda.

AFP / ET,TY