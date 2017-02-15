Boris Johnson'ın üzerindeki istifa baskısı artıyor

İngiltere'de korona kısıtlamalarının uygulandığı dönemde katıldığı etkinler nedeniyle Başbakan Boris Johnson üzerindeki istifa baskısı artıyor. İngiltere'de ana muhalefet lideri İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, 2020 yılında korona kısıtlamaları sürerken ülkenin başbakanı Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili etkinliğe katılmasına yönelik eleştirilerini sürdürerek, Johnson'un istifasını istedi.

Başbakanının istifasının "ulusal çıkarlar" açısından doğru olacağını ifade eden Starmer, Johnson'ın partisi Muhafazakar Parti'ye de Johnson'dan "kurtulması" için gerekeni yapması çağrısında bulundu.

"Yönetmek için gereken ahlaki otoriteden yoksun"

Cumartesi günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İşçi Partisi lideri Starmer, "Başbakanın ülkeyi yönetmek için gereken ahlaki otoriteden yoksun olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu otoriteye özellikle pandemi döneminde ihtiyaç var. İngiltere büyük zorluklarla karşı karşıya ve Johnson yok, saklanıyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, Çarşamba günü mecliste yaptığı konuşmada Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde 2020 yılının Mayıs ayında düzenlenen içkili etkinliğe katıldığı için özür dilemişti. Bahsi geçen dönemde İngiltere'de açık alanlarda bile iki kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaktı. Johnson hakkında benzer başka iddialar da ortaya atıldı. Johnson'un 2021 yılı Nisan ayında Prens Philip'in cenaze töreni öncesinde, mevcut korona kısıtlamalarına rağmen düzenlenen bir etkinliğe de katıldığı iddia ediliyor.

Yeni iddialar

The Daily Mirror gazetesinin bugün yayınlanan bir haberinde ise bazı hükümet mensuplarının Londra'da Downing Sokağı'ndaki hükümete ait binalarda iş çıkışında içki içmek için korona kısıtlamalarının uygulandığı dönemde de buluştuğu iddia edildi. Habere göre, Başbakan Boris Johnson da söz konusu etkinliklere sıklıkla katıldı. Haberde yer verilen bir fotoğrafta bu etkinlik için özel olarak alınmış bir buzdolabına yer verildi. Buzdolabının Downing Sokağı'ndaki Başbakanlık Konutu'nun arka kapısına 2020 yılının Aralık ayında getirildiği kaydedildi.

Haberde, yaklaşık 50 hükümet çalışanının takviminde cuma günü öğleden sonralarının "şarap zamanı" olarak yer aldığı belirtildi. Johnson'ın da iş çıkışlarında bu etkinliklere katıldığı öne sürüldü. Haberde bir kaynağın "Johnson'ın bu kadeh kaldırmaları bilmemesi saçmalık" ifadelerine yer verildi. İngiltere'de pandemi boyunca kapalı alanlarda buluşmak uzun süre yasaklanmıştı.

Hükümet sözcülerinden habere ilişkin bir açıklama gelmezken, konuya ilişkin rapor hazırlayacak Sue Gray'in raporunun beklendiği belirtiliyor. Gray'in söz konusu raporu önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.

dpa/AI, JD

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