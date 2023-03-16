Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7, derinliğini ise 9,6 kilometre olarak bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yıkımın olmadığı, saha çalışmalarının ise sürdürüldüğü kaydedildi.

Deprem, Bolu'nun yanı sıra Sakarya, Bartın, Düzce ve İstanbul'da da hissedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını açıkladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, okullarda deprem nedeniyle korkan çocukların eve gönderildiğini belirterek, ilde eğitime bugünlük ara verildiğini kaydetti.

Bolu, Kuzey Anadolu Fay Sistemi içinde yer alıyor.

DW,DHA/JD, EC