 Bolton′dan Trump′ı zora sokacak iddia | DÜNYA | DW | 27.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bolton'dan Trump'ı zora sokacak iddia

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Başkan Donald Trump'ı Senato'da görülen azil davasında zora sokacak iddiada bulundu.

default

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yazdığı kitapta Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları Ukraynalı yetkililerin Demokrat rakibi Joe Biden'a soruşturma açana kadar durdurmayı istediğini söylediğini iddia etti.

New York Times'te yer alan haber kitabın taslağını gören bir kaynağın verdiği bilgiye dayanıyor. Kitabın 17 Mart'ta yayınlanacağı bildiriliyor.

2020'deki başkanlık seçimlerini kazanmak niyetiyle muhtemel rakibi Joe Biden ve ailesi hakkında yolsuzluk soruşturması açılması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'ye baskı yaptığı ve bunun karşılığında da Selenski'ye Ukrayna'ya askeri yardım yapma teklifinde bulunduğu iddiaları nedeniyle Başkan Trump hakkında görevi kötüye kullanmaktan görevden azil soruşturması açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşması geçen hafta yapılmıştı. Bolton'ın iddiasının azil davasına tesiri olabileceği bekleniyor.

Başkan Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Bolton'a "asla böyle birşey söylemediğini", Bolton'ın bu iddiaları kitabını satmak için gündeme getirdiğini kaydetti.

Demokratlardan Bolton'ın ifade vermesi talebi geldi. Başkan Trump 11 Eylül'de Ukrayna'ya yardımları tekrar serbest bırakmasından bir gün önce Beyaz Saray'dan ayrılan Bolton'ın da ifade vermek istediğini söylediği bildiriliyor.

Reuters, AP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşmasında yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı. (22.01.2020)  

Trump'a karşı yargı süreci başladı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlayan azil sürecinde yargı aşamasına geçildi. Mahkeme aşamasının sonunda karar, jüri heyeti sıfatıyla 100 senatör tarafından verilecek. (16.01.2020)  

Pelosi: Trump ulusal güvenliğimiz için bir tehdit

Görevden azil oylaması öncesinde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump’ı ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak nitelendirdi ve azil soruşturması konusunda Trump’ın başka seçenek bırakmadığını söyledi. (18.12.2019)  

Benzer içerik

USA | Trump | Impeachment

Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor 21.01.2020

ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato'da görülecek azil davasında ilk duruşma bugün yapılacak. Senato'nun ilk duruşmada davanın usulüne ilişkin sorulara açıklık getirmesi bekleniyor.

USA Verhärtete Fronten im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump | Übersicht

Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu 22.01.2020

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşmasında yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı.

Amtsenthebungsleiter Adam Schiff liest Amtsenthebung im Senat

Trump'a karşı yargı süreci başladı 16.01.2020

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlayan azil sürecinde yargı aşamasına geçildi. Mahkeme aşamasının sonunda karar, jüri heyeti sıfatıyla 100 senatör tarafından verilecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Protestoculara polis müdahalesi Şii dini lider Mukteda el Sadr'ın protesto hareketine desteğini çektiğini açıklamasının ertesi günü başladı

Irak'ta protestoculara kanlı müdahale

Irak güvenlik güçleri hükümet karşıtlarının protesto gösterilerine müdahale etti. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralandı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  