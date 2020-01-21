Bolton'dan Trump'ı zora sokacak iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yazdığı kitapta Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları Ukraynalı yetkililerin Demokrat rakibi Joe Biden'a soruşturma açana kadar durdurmayı istediğini söylediğini iddia etti.

New York Times'te yer alan haber kitabın taslağını gören bir kaynağın verdiği bilgiye dayanıyor. Kitabın 17 Mart'ta yayınlanacağı bildiriliyor.

2020'deki başkanlık seçimlerini kazanmak niyetiyle muhtemel rakibi Joe Biden ve ailesi hakkında yolsuzluk soruşturması açılması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'ye baskı yaptığı ve bunun karşılığında da Selenski'ye Ukrayna'ya askeri yardım yapma teklifinde bulunduğu iddiaları nedeniyle Başkan Trump hakkında görevi kötüye kullanmaktan görevden azil soruşturması açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşması geçen hafta yapılmıştı. Bolton'ın iddiasının azil davasına tesiri olabileceği bekleniyor.

Başkan Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Bolton'a "asla böyle birşey söylemediğini", Bolton'ın bu iddiaları kitabını satmak için gündeme getirdiğini kaydetti.

Demokratlardan Bolton'ın ifade vermesi talebi geldi. Başkan Trump 11 Eylül'de Ukrayna'ya yardımları tekrar serbest bırakmasından bir gün önce Beyaz Saray'dan ayrılan Bolton'ın da ifade vermek istediğini söylediği bildiriliyor.

Reuters, AP / SSB, TY

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