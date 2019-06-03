Bolton: İran sağduyumuzu zayıflıkla karıştırmasın

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar da devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a düzenlenecek saldırıdan son anda vazgeçmelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Bolton, İran'ın "ABD'nin sağduyu ve ihtiyatını zayıflık olarak görme hatasını" yapmaması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldiği Kudüs'te açıklamalarda bulunan Bolton, "Kimse onlara Ortadoğu'da av lisansı vermemiştir. Başkan Trump'ın da Cuma günü söylediği gibi, ordumuz yeniden inşa edilmiş, yeni ve harekata hazırdır" diye konuştu.

Bolton'ın mesajları yalnızca Tahran'a bir tehdit olarak değil aynı zamanda ABD'nin müttefiklerine bir güvence olarak yorumlandı. İsrail'in de aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesi, İran'ı bölgedeki en büyük tehdit olarak algılıyor.

NBC televizyonuna bir röportaj veren Başkan Trump ise Tahran'a saldırı mesajı vermediğini söyledi. Trump, "Ben savaş arayışında değilim" diye konuştu.

Ruhani: ABD körüklüyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, ABD'nin İran'ın hava sahasını ihlal etme suretiyle bölgede gerilimi körüklediğini söyledi. Yarı resmi Fars haber ajansının Pazar günü aktardığı haberde, "Ruhani, Amerikan saldırganlığının bölgede yeni gerilimler başlattığı görüşünü tekrarlamıştır" denildi. Haberde Ruhani'nin "Bu bölge çok hassas bir bölgedir ve bu birçok ülke için önemlidir. Bu nedenle uluslararası kurumların uygun biçimde tepki vermelerini bekliyoruz" sözlerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Diğer yandan Tahran, 26 Mayıs tarihinde de ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) İran hava sahasına girdiğini açıkladı. Sözkonusu bilgiyi İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden açıkladı.

Olaya ilişkin bir harita paylaşan Zarif, saldırı amaçlı da kullanılan ABD üretimi MQ9 Reaper keşif uçağının, birden fazla uyarıya rağmen İran hava sahasına girdiğini açıkladı.

BM: Bölge bir çatışmayı daha kaldırmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez bölgesinde "tırmanacak her türlü gerilime" engel olma çağrısında bulundu. Guterres, "Dünya bölgede bir büyük çatışmayı daha kaldıramaz. Gerilimin her çeşidine engel olunması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

İran ve ABD arasındaki tansiyon giderek artıyor. Washington, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankerin vurulmasından Tahran'ı sorumlu tutmuştu. İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi de tansiyonu yükselmişti. ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava aracının düşürülmesinin ardından İran'a düzenlenecek ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanabilecek bir saldırıyı son anda durdurma talimatı verdiğini söylemişti.

Trump dün yaptığı açıklamada da, askeri müdahale seçeneğinin hala masada olduğunu belirterek, "Umarım İran akıllıdır ve vatandaşlarını seviyordur" demişti. Trump İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağını da ifade etmişti.

ABD, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini duyurmuş, Tahran’a karşı yaptırımları da yeniden devreye sokma kararı almıştı. Tahran bunun üzerine anlaşmaya taraf olan diğer Batılı devletlere ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması yönünde bir çözüm için 60 günlük süre tanımıştı. İran, 8 Temmuz’da dolacak bu süreyi ise uzatmayacağını duyurmuştu.

rtr,AP,AFP/BÜ,JD

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