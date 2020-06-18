 Bolton’ın Trump’ı yerden yere vuran kitabı satışa çıktı | DÜNYA | DW | 23.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bolton’ın Trump’ı yerden yere vuran kitabı satışa çıktı

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın tartışmalara neden olan kitabı satışa çıktı. Trump yönetimi mahkeme kararıyla kitabın yayınlanmasını engelletmeye çalışmıştı.

default

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın tartışmalara neden olan "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabı bugün satışa çıktı.

Kitap, Başkan Trump tarafından sert bir dille eleştirilmiş, Trump Bolton'ı "yetersiz" ve "yalancı" olmakla suçlamıştı. Bolton kitap piyasaya çıkmadan verdiği söyleşilerde  Trump'ın başkanlık yapmak için "uygun" olmadığı tezini savundu.

Bolton Pazar akşamı ABC'ye verdiği söyleşide Başkan Trump ile ilgili olarak "Bu işi yapacak yeteneğe sahip olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden engelleme talebine ret

Trump yönetimi kitabın yayınlanmasını gizli bilgiler içerdiği gerekçesi ile mahkeme kararı ile engelletmeye çalıştı ancak mahkeme Cumartesi günü kitapla ilgili geçici ihtiyati tedbir talebini reddetti. Ancak mahkeme yargıcı Bolton'ı ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla eleştirdi. Adalet Bakanlığı halen eski danışmanın ulusal güvenliği tehlikeye attığı iddiasıyla hukuksal mücadeleye devam ediyor.Bolton'ın cezai bir hukuki sorumlulukla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Başkan Trump Bolton'ın kitabın yayınlanması nedeniyle "çok yüksek bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

Trump kitabı yayınlamaması için Bolton'ı uyarmıştı

Trump kitabı yayınlamaması için Bolton'ı uyarmıştı

Kitaptaki iddialar

Yayımlanmasından önce bazı bölümleri medyaya sızan kitapta, Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen talep üzerine ABD'deki Halkbank davasına müdahale ettiği öne sürülüyor. Bolton, ABD Başkanı'nın geçmişte Halkbank davasına müdahale ederek savcıları değiştirme sözü verdiğini iddia etti.

Erdoğan'ın New York Güney Bölgesi savcılarınca İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın masum olduğunu belirttiği bir notu Mayıs 2018'de Trump'a ulaştırdığını belirten Bolton, ABD Başkanı'nın da Türkiye ve Çin'deki şirketlerle ilgili hukuki süreçlere müdahale ederek "sevdiği diktatörlere kişisel iyilikler yapmaya" istekli olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bolton "Trump, Erdoğan'a konuyla ilgileneceğini ve Güney Bölgesi savcılarının kendi adamı olmadığını, Obama'nın adamı olduğunu ancak yerlerine kendi adamlarını yerleştirince sorunun da çözüleceğini söyledi" diye yazdı.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, kitabında, "adaletin engellenmesinin" Beyaz Saray için "bir hayat biçimi" olduğunu ifade etti.

Bolton kitapta ABD Başkanı'nın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Haziran 2019'da kapalı kapılar ardında yaptığı bir görüşmede Kasım 2020'deki seçimleri kazanabilmesi için destek istediği ve Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının inşasına devam edilmesi yönünde teşvikte bulunduğunu öne sürdü.

Bolton, 9 Nisan 2018'den 10 Eylül 2019'a kadar Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.

dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bolton'dan Trump'ı zora sokacak iddia

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Başkan Donald Trump'ı Senato'da görülen azil davasında zora sokacak iddiada bulundu. (27.01.2020)  

Benzer içerik

John Bolton

Bolton: Trump Erdoğan'a Halkbank savcılarını değiştirme sözü verdi 18.06.2020

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın geçmişte Halkbank davasına müdahale ederek savcıları değiştirme sözü verdiğini iddia etti.

Deutschland Covid-19 Graffiti Trump und Xi in Berlin

Çin'den ABD'ye Uygur tepkisi: Sonuçlarına katlanacak 18.06.2020

ABD Başkanı Trump, Uygurlara yönelik baskı politikalarından sorumlu Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Çin, "ABD sonuçlarına katlanacak" açıklamasında bulundu.

USA | Washington DC - Trumps Königreich

Trump göstericileri tehdit etti 19.06.2020

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yapacağı miting öncesi protestoculara "anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular“ diye seslenerek "kendilerine anlayışlı davranılmayacağı" uyarısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Südkorea Coronavirus Baseball Hanwha Eagles - SK Wyverns (picture-alliance/dpa/AP/Lee Jin-Ma)

Güney Kore: İkinci dalga başladı

Güney Koreli yetkililer, koronavirüs salgınında ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında başlayabileceği yönündeki tahminlerinin yanlış çıktığını, Güney Kore'de ikinci dalganın başladığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  