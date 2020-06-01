Bolsonaro: Brezilya DSÖ’den çekilebilir

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini kestiğini açıklamasının ardından Brezilya da aynı adımı atmaya hazırlandığının sinyalini verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro cuma akşamı CNN Brezilya'ya verdiği demeçte, DSÖ’yü "ideolojik açıdan ön yargılı" olmakla suçlayarak, ülkesinin organizasyondan çekilebileceğini açıkladı.

Bolsonaro "ABD, DSÖ'den çekildi. Ya DSÖ ideolojik ön yargıları olmadan çalışır ya da biz de bu organizasyondan çekiliriz" diye konuştu. Brezilya Devlet Başkanı "Ülkemizdeki sağlık konularıyla ilgili olarak dışarıdan tavsiye verecek birilerine ihtiyacımız yok" dedi.

ABD ve Brezilya’nın DSÖ ile ilişkileri

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayı sonunda ABD'nin DSÖ ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı.

Merkezi Cenevre’de olan DSÖ, Birleşmiş Milletler’in (BM) sağlık alanındaki başlıca organizasyonu. DSÖ’nün verilerine göre ABD, organizasyona en büyük maddi katkıyı sağlayan ülke konumundaydı. ABD'nin 2020 ve 2021'de her bir yıl için DSÖ'ye 116 milyon dolar aktarması planlanıyordu.

Folha de Sao Paulo gazetesinin haberine göre, Brezilya ise 2019’da DSÖ’ye ödemeleri durdurdu. Ayrıca Latin Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’nın Örgüt'e halihazırda 33 milyon ABD doları ödemesi gerekiyor.

Vaka sayısı 650 bine yaklaştı

Brezilya, ABD’nin ardından yeni koronavirüs salgınının en ağır şekilde etkilediği ikinci ülke konumunda bulunuyor. 646 bini geçen koronavirüs vakasının bulunduğu ülkede 35 binden fazla kişi de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüsten en fazla etkilenen yerleşim birimleri ise Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentleri ile Amazon bölgesi oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüs salgınını ciddiye almadığı için gerek ülke içinde, gerekse uluslararası toplumdan yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Eyalet valilerinin koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için aldığı sokağa çıkma yasağına da karşı çıkan sağ popülist Bolsonaro, destekçilerine yasağa uymama çağrısı yaptı.

dpa,epd / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe