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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair BolsonaroFotoğraf: Paul Hennessy/AA/picture alliance
PolitikaBrezilya

Bolsonaro ABD'ye turist vizesi başvurusunda bulundu

3 saat önce

Brezilya'de Kongre baskını nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'ye altı aylık turist vizesi başvurusunda bulundu.

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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD'ye altı aylık turist vizesi başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Bolsonaro'nun avukatı Felipe Alexandre'nin Reuters ajansına ilettiği e-postada, Bolsonaro'nun "bür süreliğine dinlenmek, kafasını boşaltmak ve ABD'de turist olarak bulunmanın tadını çıkartmak istediği" ifadeleri yer aldı. Alexandre, Eski Devlet Başkanı'nın vizeyi beklerken ABD'de kalmak istediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kişisel verilerin güvenliği gerekçesiyle Bolsonaro'nun vize süreci hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Brezilya'da 30 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda rakibi Lula de Silva karşısında yenilgiye uğrayan Bolsonaro, 30 Aralık'tan bu yana ABD'nin Florida eyaletinde bulunuyor.

Sağ popülist politikacının destekçileri, 8 Ocak tarihinde Kongre binası, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Yüksek Mahkeme'yi basmıştı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonorano'nun söz konusu eylemlerin kışkırtılmasında payı olup olmadığının incelenmesi için soruşturma açıldığını bildirmişti.

Reuters,AFP/BÖ,EC

 

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