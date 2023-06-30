Bolsonaro 2030'a dek yasaklı

Brezilya Federal Seçim Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2030 yılına dek herhangi bir siyasi görev için aday olamayacağına hükmetti.

Mahkeme tarafından oy çokluğuyla alınan kararın gerekçesinde, sağ popülist Bolsonaro'nun, geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde görevini kötüye kullandığı ifade edildi. Mahkeme, Jair Bolsonaro'nun seçim döneminde medyayı etkilediğini ve herhangi bir dayanağı olmadan elektronik seçim sistemini tartışmaya açtığını aktardı.

Kararın ardından hakkındaki tüm suçlamaları reddeden eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Seçim Mahkemesi'nin kararını temyize taşıyacağını dile getirdi.

Eski subay Bolsonaro

Yüzbaşı rütbesiyle bir dönem Brezilya ordusunda subay olarak görev yapan ve 2019-2022 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulunan Jair Bolsonaro, geçen yıl Ekim ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, rakibi Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı kaybetmişti. İkinci tura kalan seçimlerde Bolsonaro yüzde 49,17 oy alırken Lula yüzde 50,83 ile Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

Lula da Silva Fotoğraf: Eraldo Peres/AP/picture alliance

Seçimlerden sonra da seçim sisteminin güvenilirliği konusunda şüpheleri olduğu yönünde açıklamaları ile gündeme gelen Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak'ta, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasından birkaç gün sonra, başkent Brasilia'da aralarında Kongre ve Yüksek Adalet Divanı'nın da olduğu çok sayıda kamu binasına baskın düzenlemiş;buralarda önemli ölçüde maddi zarara neden olmuştu.

Reuters,dpa / ET,AÜ

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