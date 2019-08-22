Bolsonaro: Çevre örgütleri kanser hücresi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevre örgütlerini, "kökünü kazımak istediği kanser hücreleri" olarak nitelendirdi. Aşırı sağcı Bolsonaro, haftalık Facebook yayınında yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz ki, sivil toplum örgütlerinin bana ne yapacağımı söyleyemez. Bu insanlara karşı tavrım sert ama çoğu sivil toplum kuruluşunun meydana getirdiği kanseri yok etmeyi başaramıyorum" ifadelerini kullandı. Şahsını, Amazon Ormanlarını ateşe vermekle suçlayan kişi ve örgütler hakkında "piçler" tabirini kullanan Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, özellikle hakkında geçtiğimiz hafta bir çevre örgütü tarafından başlatılan, "Defundbolsonaro.org" (Bolsonaro’nun elinden paraları alın) kampanyası nedeniyle çok öfkeli olduğu belirtiliyor.

"Bolsonaro Amazon Ormanlarını yakıyor. Bir kez daha. Sen hangi taraftasın?" başlığı altında hayata geçirilen kampanya, potansiyel girişimcilerden, Brezilya'daki angajmanlarını Amazon Yağmur Organlarının korunması şartına bağlamalarını istiyor. Geçtiğimiz haziran ayında, toplam ekonomik hacmi 3,38 trilyon euro civarında olan çok sayıda uluslararası yatırım fonu, Brezilya hükümetine çağrıda bulunarak, çevre politikasında farklı bir yön izleme talebinde bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) de, Jair Bolsonaro'nun açıklamalarını eleştirdi. Örgütten yapılan açıklamada, Devlet Başkanının kullandığı kelimelerin, onun "sivil toplum kuruluşlarına karşı ne denli saygısız olduğunu gösterdiği" belirtildi. Örgüt, Bolsonaro'nun izlediği "çevre karşıtı politika" ile yağmur ormanlarının yok olma sürecini hızlandırdığını ve bunun da sadece çevrecileri değil, Amazon bölgesinde yaşayan ve orman yangınları sebebiyle "zehirli gazlar teneffüs eden" binlerce kişiyi etkilediği vurgulandı.

Bir ayda 29 bin yangın

Bolsonaro kısa bir süre önce, Amazon Ormanlarını yaktırdığına dair hakkında çıkan haberlerin "yalan" olduğunu belirtmiş ve yağmur ormanlarının zaten alev alamayacağını iddia etmişti. Ancak Brezilya'nın önde gelen araştırma kurumlarından INPE'nin (Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü) yayınladığı uydu görüntülerinde, geçen ağustos ayında Amazon bölgesinde 29 binden fazla yangın tespit edilmişti. Amazonların güneyindeki bataklık Pantanal bölgesinde ise yangınların, geçen yılın aynı dönemine oranla üç kat arttığı bildiriliyor.

Uzmanlara göre bu yangınlar doğal sebeplerle değil, tarım alanı açmak ve hayvancılık yapmak için yasalara aykırı olarak insanlar tarafından bilinçli bir şekilde çıkarılıyor. Jair Bolsonaro, Devlet Başkanlığı seçimlerinden önce yürüttüğü kampanyada, Amazon bölgesini ekonomiye daha fazla açacağı vaadinde bulunmuştu. Uluslararası protestolara aldırış etmeyen Brezilya Devlet Başkanı, şu ana dek koruma altındaki çok sayıda doğal alanı tarım ve madenciliğe açmış durumda.

AFP / ET,BW

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