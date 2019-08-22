 Bolsonaro: Çevre örgütleri kanser hücresi | DÜNYA | DW | 05.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Bolsonaro: Çevre örgütleri kanser hücresi

Amazon Ormanlarının yakılmasına bilinçli olarak göz yummakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendini eleştiren çevre örgütlerini "kanser hücresi" olarak nitelendirdi.

default

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevre örgütlerini, "kökünü kazımak istediği kanser hücreleri" olarak nitelendirdi. Aşırı sağcı Bolsonaro, haftalık Facebook yayınında yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz ki, sivil toplum örgütlerinin bana ne yapacağımı söyleyemez. Bu insanlara karşı tavrım sert ama çoğu sivil toplum kuruluşunun meydana getirdiği kanseri yok etmeyi başaramıyorum" ifadelerini kullandı. Şahsını, Amazon Ormanlarını ateşe vermekle suçlayan kişi ve örgütler hakkında "piçler" tabirini kullanan Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, özellikle hakkında geçtiğimiz hafta bir çevre örgütü tarafından başlatılan, "Defundbolsonaro.org" (Bolsonaro’nun elinden paraları alın) kampanyası nedeniyle çok öfkeli olduğu belirtiliyor.

"Bolsonaro Amazon Ormanlarını yakıyor. Bir kez daha. Sen hangi taraftasın?" başlığı altında hayata geçirilen kampanya, potansiyel girişimcilerden, Brezilya'daki angajmanlarını Amazon Yağmur Organlarının korunması şartına bağlamalarını istiyor. Geçtiğimiz haziran ayında, toplam ekonomik hacmi 3,38 trilyon euro civarında olan çok sayıda uluslararası yatırım fonu, Brezilya hükümetine çağrıda bulunarak, çevre politikasında farklı bir yön izleme talebinde bulunmuştu.

Önerdiğimiz linkler

Brezilya'nın Amazon bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uluslararası eleştirilerin ardından Brezilya ordusu da devrede.

Dünyada biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu Amazon Ormanları, dünya ikliminin istikrarı açısından vazgeçilemeyecek bir öneme sahip. Bu ormanlar ayrıca Güney Amerika’nın tamamında nem ve yağış oranlarını dengeliyor.

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Almanya'da üç gün sonra yeni enfeksiyon sayısı 1000'in altında. Paris'te yarından itibaren turistik merkezlerde maske zorunluluğu başlıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) de, Jair Bolsonaro'nun açıklamalarını eleştirdi. Örgütten yapılan açıklamada, Devlet Başkanının kullandığı kelimelerin, onun "sivil toplum kuruluşlarına karşı ne denli saygısız olduğunu gösterdiği" belirtildi. Örgüt, Bolsonaro'nun izlediği "çevre karşıtı politika" ile yağmur ormanlarının yok olma sürecini hızlandırdığını ve bunun da sadece çevrecileri değil, Amazon bölgesinde yaşayan ve orman yangınları sebebiyle "zehirli gazlar teneffüs eden" binlerce kişiyi etkilediği vurgulandı.

Bir ayda 29 bin yangın

Bolsonaro kısa bir süre önce, Amazon Ormanlarını yaktırdığına dair hakkında çıkan haberlerin "yalan" olduğunu belirtmiş ve yağmur ormanlarının zaten alev alamayacağını iddia etmişti. Ancak Brezilya'nın önde gelen araştırma kurumlarından INPE'nin (Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü) yayınladığı uydu görüntülerinde, geçen ağustos ayında Amazon bölgesinde 29 binden fazla yangın tespit edilmişti. Amazonların güneyindeki bataklık Pantanal bölgesinde ise yangınların, geçen yılın aynı dönemine oranla üç kat arttığı bildiriliyor.

Uzmanlara göre bu yangınlar doğal sebeplerle değil, tarım alanı açmak ve hayvancılık yapmak için yasalara aykırı olarak insanlar tarafından bilinçli bir şekilde çıkarılıyor. Jair Bolsonaro, Devlet Başkanlığı seçimlerinden önce yürüttüğü kampanyada, Amazon bölgesini ekonomiye daha fazla açacağı vaadinde bulunmuştu. Uluslararası protestolara aldırış etmeyen Brezilya Devlet Başkanı, şu ana dek koruma altındaki çok sayıda doğal alanı tarım ve madenciliğe açmış durumda.

AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Brasilien Waldbrände

Bolsonaro Amazon yangınlarından STK'ları sorumlu tuttu 22.08.2019

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanındaki yangınlardan ödenekleri kesilen çevre örgütlerinin sorumlu olabileceğini savundu. Amazonlarda bu yıl içinde 72 binden fazla yangın çıktı.

Bildkombo Jair Bolsonaro Präsident Brasilien & Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Brezilya liderinden DiCaprio'ya yangın suçlaması 30.11.2019

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ünlü aktör Leonardo DiCaprio'yu Amazon ormanlarındaki yangınları finanse etmekle suçladı.

Brasilien Waldbrände

Brezilya liderinden Macron'a Amazon tepkisi 23.08.2019

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Fransa lideri Macron'un Amazon ormanlarındaki yangınların G7 zirvesinde görüşülmesi önerisini eleştirdi, bunun sömürgeci bir bakış açısı olduğunu savundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Trump (ortada), Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic (solda) ve Kosova Başbakanı Hoti (sağda) ile görüştü

Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD Başkanı Donald Trump Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  