Bolivya'daki seçimi sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday kazandı

Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday Luis Arce kazandı. Sonuçların kesinleşmesi halinde ordunun baskısıyla geçen yıl istifaya zorlanan Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) yeniden iktidara gelmiş olacak.

Ciesmori tarafından yapılan hızlı sayım Bolivya televizyonu Unitel'de yayınlandı. Haberde Arce'nin oyların yüzde 52,4'ünü Carlos Mesa'nın ise yüzde 31,5'ini aldığı belirtildi. El Deber gazetesinde yer alan haberde sağ kanat protesto lideri Luis Fernando Camacho'nun yüzde 14,1'lik oy oranıyla üçüncü olduğu ifade edildi.

Bolivya yasalarına göre adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için oyların en az yüzde 40'ını alması ve bir sonraki adaya 10 puanlık fark atması gerekiyor. Adaylardan birinin bu koşulları sağlayamaması halinde ikinci tur seçimlere gidilecekti.

Bolivya'da 20 Ekim 2019 tarihindeki devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı suçlaması yöneltilen Morales 10 Kasım 2019'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Morales istifasının ardından Meksika'ya sığınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Bolivya'daki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve demokrasinin muhafaza edildiğini belirtmişti. Bolivya'da Jeanine Anez yönetimindeki geçici bir hükümet kurulmuş ve hükümet ABD’ye 11 yıl sonra tekrar büyükelçi atamıştı.

DW, Reuters / EC, AI

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