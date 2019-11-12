Bolivya'daki Meksikalı ve İspanyol diplomatlar "istenmeyen kişi"

Bolivya'da geçici hükümet ülkedeki Meksikalı ve İspanyol diplomatların istenmeyen kişi ilan edildiklerini duyurdu. Evo Morales'in istifa etmesinin ardından Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Jeanine Anez düzenlediği basın toplantısında Meksika Büyükelçisi Maria Teresa Mercado, İspanya Ticari Ataşesi Cristina Borreguero, İspanya'nın Bolivya Konsolosu Alvaro Hernandez ile bünyesinde maskeli ve silahlı kişilerin olduğu iddia edilen diplomatik heyetlerin 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Diplomatik gerilim, Meksika'nın Morales'i istifaya zorlayan süreci "darbe" olarak nitelemesi ve eski yönetimden dokuz yetkiliyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmesi ve sığınma hakkı tanımasıyla başlamıştı. Meksika'nın, büyükelçiliğin etrafında çok sayıda istihbarat görevlisi ve güvenlik gücü bulundurduğu gerekçesiyle Bolivya hükümetiyle yaşadığı soruna, Meksika Büyükelçisi Mercado'yu ziyaret eden İspanyol heyette maskeli ve silahlı kişiler olduğu iddiasından dolayı İspanya da dahil olmuştu.

La Paz'daki Meksika Büyükelçiliği

İspanya ve Meksika'dan açıklama

Sınır dışı kararının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Büyükelçi Mercado'ya ülkeye dönmesi talimatı verildiği, Bolivya Büyükelçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilip edileyeceğine ise henüz karar verilmediği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı ise üç Bolivyalı diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Anez, Bolivya hükümetinin ülkede kargaşa yaratan, silahlı isyanda bulunan ve terör suçu işleyenleri koruyup kollayanlara müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bolivya başka bir ülkenin sömürgesi değildir" dedi.

Bolivya hükümeti, Meksika Büyükelçiliğine sığınan yetkililer arasında Morales'in yardımcılarından Juan Ramon Quintana'nın da olduğunu belirtiyor.

Bolivya'da siyasi kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimleri kazanan Evo Morales, muhaliflerin hile iddiasıyla sokaklara dökülmesi ve eylemlerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından polis teşkilatı ve ordunun çağrısıyla görevi bırakmıştı.

Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak göndererek eski devlet başkanını Bolivya'dan çıkarmıştı. Morales ülkesinden ayrılmasının ardından Arjantin'e iltica etti.

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