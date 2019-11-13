Bolivya'daki gösterilerde en az 3 kişi öldü

Evo Morales’in seçim sonuçları ile ilgili usülsüzlük iddiaları ve ordunun baskısının ardından devlet başkanlığından istifa etmesi sonrasında Bolivya'da siyasi kriz derinleşiyor.

Morales'i destekleyenlerin yaptığı protestoya ordunun müdahale etmesi sonucu meydana gelen şiddetli çatışmalarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Halkın Destekçisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin vurularak öldüğü belirtildi. Böylece olaylar başladığından bu yana ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Bolivya Ombudsmanı güvenlik güçlerine daha fazla kayıp verilmemesi için itidal çağrısında bulunurken, geçici hükümetin Savunma Bakanı Luis Fernando Lopez güvenlik güçlerini savundu ve tek bir kurşun dahi sıkmadıklarını açıkladı.

Ombudsman, asker ve polislerin El Alto'daki barikatları kaldırarak petrol taşıyan tankerlere yol açması sırasında olayların meydana geldiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada ise "ajitatör ve vandalların" güçlü patlayıcılar kullanmaları neticesinde müdahil oldukları belirtildi.

Seçimler sonrası siyasi kriz

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 20 Kasım’daki genel seçimlerde usülsüzlük olduğunu açıklamış, Morales bunun üzerine önce seçimlerin yenileneceğini duyurmuştu. Ordu ve polis tarafından istifaya zorlanan Morales istifa ederek Meksika'ya sığınmış bu olayı "tarihin en hileli ve alçak darbesi" olarak nitelendirmişti. İstifanın ardından Morales'i destekleyen gruplar, karşı gruplar ve ordu arasında çatışmalar yaşandı. Muhalif senatör Jeanine Anez kendini geçici başkan ilan etmiş, ancak Morales yanlılarının protestoları dinmemişti. Morales yanlıları yaşananın bir darbe olduğunu ve Morales'in görevine geri dönmesi gerektiğini savunuyor.

Bolivya Anayasası'na göre bir kişi sadece üst üste iki kez başkan olabiliyor. Ancak Morales 2009'da yapılan anayasa değişikliği sonrasında 20 Ekim seçimlerinden dördüncü kez aday olmuştu.

DW, dpa, epd / SSB, EC

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