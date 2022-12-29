Bolivya'da muhalefet lideri darbe suçlamasıyla gözaltında

Bolivya'da muhalefet lideri Camacho, üç yıl önce devlet başkanı Morales'in devrilmesiyle bağlantılı olarak darbeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bolivya'da muhalefet lideri Luis Fernando Camacho, darbeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık, gözaltının 2019 yılında sosyalist devlet başkanı Eva Morales'in devrilmesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Camacho hakkında Ekim ayında çıkarılan yakalama emrinde terör suçlaması yer alıyordu.

43 yaşındaki sağcı politikacı Camacho, 2020 yılındaki Devlet Başkanlığı seçimlerini, Morales döneminde ekonomi bakanı olan sosyalist rakibi Luis Arce karşısında kaybetmişti. Camacho ülkenin zengin tarım bölgesi Santa Cruz'un valiliğini yapıyor.

Camacho, Twitter hesabından yaptığı açıklamada polis tarafından "gaddarca alıkoyulduğunu" belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti, Bolivya'da "özgürlük ve demokrasi için verilen mücadelede oynadığı rolden gurur duyduğunu" söyledi.

Camacho, polis tarafından gözaltına alınırken Fotoğraf: Luis Gandarillas/AFP

Eski devlet başkanı Evo Morales de yaptığı açıklamada Camacho'nun gözaltına alınmasıyla adaletin yerini bulmasını umduğunu belirterek "Nihayet üç yıl sonra Camacho darbenin hesabını verecek" dedi. Morales, seçimlere hile karıştırmakla suçlanmış, bu suçlamaların kitle gösterilerine yol açması üzerine görevdeki 14 yılın ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

15 ila 20 yıl hapis cezası alabilir

Camacho, Morales'in devrilmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alınan en üst düzey ikinci politikacı oldu. Morales'in devrilmesinin ardından geçiş döneminde görevi devralan eski devlet başkanı Jeanine Anezde geçen yıl tutuklanmıştı. Anez, çıkarıldığı mahkemece, darbe girişimini organize etmekten suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Devlet televizyonuna konuşan anayasa hukukçusu Israel Quino, suçlu bulunması durumunda Camacho'nun 15 ila 20 yıl hapis cezası alabileceğini kaydetti.

Camacho'nun gözaltına alınması sonrasında taraftarları sokağa çıktı. Fotoğraf: Jorge Bernal/AFP

Camachos'un gözaltına alınması öncesinde valisi bulunduğu Santa Cruz, haftalar süren protesto gösterilerine sahne olmuştu. Bölgeye daha fazla vergi geliri ve Kongre'de daha fazla sandalye kazandırması umulan nüfus sayımına yanaşmadığı gerekçesiyle hükümeti protesto eden göstericiler caddelere barikatlar kurmuş ve ticareti durdurmuştu. Camachos gösterilere liderlik etmişti.

ABD ve BM'den açıklama

Camachos'un gözaltına alınması sonrasında Santa Cruz'un bazı bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendiği, savcılık binasının ateşe verildiği, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği haberleri geliyor.

Fotoğraf: Rodrigo Urzagasti/AFP

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada durumun yakından takip edildiği belirtilerek "Bolivya hükümetini, demokratik şekilde seçilmiş kişiler ve taraftarları dahil olmak üzere, muhalefete karşı aşırı güç kullanımından kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da konunun ayrıntılarının henüz bilinmediği belirtilerek "Bununla birlikte nerede olursa olsun insanların görüşlerini ifade etmesine ve barışçı protestolara izin verilmesi gerekir. Keyfi tutuklamalara karşıyız" ifadesi kullanıldı.

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