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Bolivya'da darbe girişimi engellendi

27 Haziran 2024

Bolivya'da eski Genelkurmay Başkanı General Zuniga liderliğindeki askeri birliklerin hükümet binasını basmasının ardından Zuniga'nın gözaltına alındığı ve darbe girişiminin engellendiği bildirildi.

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Bolivya'nın başkenti La Paz'da darbe girişimi
Bolivya'da darbe girişimi engellendiFotoğraf: Juan Karita/AP Photo/picture alliance

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'nın başkenti La Paz'da eski Genelkurmay Başkanı General Juan Jose Zuniga liderliğindeki darbe girişimi engellendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre General Zuniga gözaltına alındı. Başsavcılık, Zuniga ve destek veren subaylar hakkında terörizm ile ülkenin güvenliği ve egemenliğine karşı silahlı kalkışma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınmadan önce Zuniga liderliğindeki askeri birlikler Çarşamba akşamı zırhlı araçlarla başkent La Paz'da hükümet binası ve kongrenin bulunduğu Plaza Murillo'yu ele geçirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, hükümet binasının kapısını kıran çok sayıda asker binayı bastı.

Askerler hükümet binasını basmadan önce meydandaki gazetecilere konuşan Zuniga, Bolivya'daki ekonomik durum nedeniyle halkın öfkesinin arttığını savundu. "Silahlı kuvvetlerin komutanları bu durumdan duydukları üzüntüyü ifade etmek için buraya geldi" diyen Zuniga, yeni bir bakanlar kurulu oluşturulmasını talep etti, "Ülkemizi yok etmeyi ve yoksullaştırmayı, ordumuzu aşağılamayı bırakın" ifadelerini kullandı. Zuniga açıklamasında ordunun demokrasiyi "yeniden yapılandırmayı" ve "gerçek bir demokrasiye" dönüştürmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Bolivya'da görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Juan Jose Zuniga polis tarafından gözaltına alınırken
General Zuniga, darbe girişimi sonrasında gözaltına alındıFotoğraf: Juan Karita/AP Photo/picture alliance

Devlet Başkanı Luis Arce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda orduya ait birliklerin düzensiz hareketliliğini kınayarak, "Demokrasiye saygı duyulmalıdır" çağrısı yaptı.

Arce, darbe girişimi üzerine Zuniga'yı görevden alarak Genelkurmay Başkanlığı görevine Jose Wilson Sanchez'i atadı. Sokağa çıkan askerlere birliklerine geri dönme emri veren Sanchez, "Askerlerimizin kanının akmamasını rica ediyoruz" çağrısında bulundu. Görgü tanıkları, Sanchez'in talimatı üzerine zırhlı araçlar ve askerler kentin merkezindeki meydandan geri çekildiğini ve polisin Murillo Meydanı'nda kontrolü yeniden sağladığını aktardı.

Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ise ülkedeki başarısız darbe girişimi sırasında dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Bolivya'da 2025 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkede siyasi gerginlik yaşanıyor. Eski sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales, 2025 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planlıyor. İlk kez 2006 yılında seçilen Morales, seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddiaları üzerine 2019 yılında ordunun baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı. General Zuniga da daha önce yaptığı bir açıklamada, aday olma planlarını gerçekleştirmesi halinde Morales'i gözaltına alacağını belirtmişti.

AFP, dpa, Reuters/JD, BÖ

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