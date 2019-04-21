Boko Haram'dan cenaze törenine saldırı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Badu kasabası yakınlarında düzenlenen bir cenaze törenine silahlı saldırı düzenlendi. Radikal İslamcı Boko Haram örgütünün düzenlediği öne sürülen saldırıda en az 65 kişi hayatını kaybetti. Nijerya devlet televizyonunun bildirdiğine göre, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda saldırganlar önce cenazeye katılan 21 kişiyi, daha sonra da vurulan kişilere yardıma gelen 44 kişiyi silahlarla tarayarak öldürdü. Hayatını kaybeden pek çok kişinin cesetine ancak Pazar günü ulaşılabildiği belirtiliyor.

Boko Haram örgütünün Nijerya'da 2009'dan bu yana düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Örgütün uyguladığı şiddetten kaçan yaklaşık iki milyon insan bölgedeki evini terk etmiş durumda.

Dört ülkeye yayılan dehşet

Uzun yıllardır bölgede İslami şeriat kurallarına dayalı bir devlet kurma çabası içinde olan ve geçtiğimiz yıllarda IŞİD'e bağlılığını açıklayan Boko Haram Nijerya dışında, Çad, Kamerun ve Nijer'de de zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Nijerya 180 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ve en büyük ekonomisine sahip ülkesi. Birleşik Krallık'ın sömürgesiyken 1960'da bağımsızlığını elde eden ülkede, 250'den fazla etnik grup yaşıyor. Ülkede etnik ve kültürel farklılıklarla beraber kaynakların paylaşımı konusunda uzlaşmazlık yaşanıyor.

dpa,afp,DW / DK,ET

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