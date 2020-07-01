 Boko Haram′ın saldırılarında 25 kişi öldü | DÜNYA | DW | 02.08.2020

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DÜNYA

Boko Haram'ın saldırılarında 25 kişi öldü

Radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, bölgede şiddetin son dönemde daha da arttığını duyurdu.

Arşiv - Nijerya sınırında faal olan Boko Haram milislerine karşı devriye görevinde bulunan Nijer askerleri

Arşiv - Nijerya sınırında faal olan Boko Haram milislerine karşı devriye görevinde bulunan Nijer askerleri

Radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın Kamerun'un kuzeyindeki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. El bombalarıyla düzenlenen saldırının Kamerun'nun kuzeyinde Nijerya sınırına yakın bölgedeki Mozogo'da bulunan bir kampta meydana geldiği açıklandı.

Çad'ta da yine Boko Haram milislerinin düzenlediği bir saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Olayda yedi köylünün de kaçırıldığı bildirildi. Bölgede görevli bir ordu mensubu, öldürülenlerden ikisinin kadın olduğunu ve radikal İslamcı milislerin köyü terketmeden önce yağlamadığını, yakıp yaktığını belirtti.

Çad'ın, Çad Golü çevresinde çok sayıda Boko Haram milisi bulunuyor. Milislerin saldırılara burada hazırlandıkları ve saldırılardan sonra yine buraya döndükleri bildiriliyor. Bu bölgeden Nijerya, Kamerun, Çad ve Nijer'e saldıran milisler on yıldan fazladır bölgede acımasız ve kanlı bir savaş sürdürüyor. Boko Haram'ın saldırılarında şimdiye kadar en az 36 bin kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon kişinin de yerinden olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler bölgedeki şiddetin tırmandığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya'nın kuzeyindeki yaşam koşullarının son aylarda daha da olumsuz bir hal aldığını, bölgedeki silahlı grupların saldırıları ve onların güvenlik güçleriyle aralarındaki silahlı çatışmalar nedeniyle durumun giderek daha da kötüleştiğini bildirdi.

BM, son dönemde ikinci bir şiddet dalgası gözlemlendiğini, sadece mayıs ve haziran aylarında Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinden 40 bin kişinin yerini terketmek zorunda kaldığını ifade ederek, Nijerya'da halihazırda 2 milyon yerli göçmen bulunduğunu duyurdu. BM verilerine göre yaklaşık 292 bin Nijeryalı da Nijer, Çad ve Kamerun'a sığınmak zorunda kalmış durumda.

Artan şiddet olayları nedeniyle BM insani yardımların da yapılamadığını, temmuz ayında 3 yardım örgütü çalışanının katledildiğini, yardım örgütünün bir uçağına saldırı düzenlendiğini ve olayda hasar aldığını bildirdi. Radikal İslamcı Boko Haram, geçen hafta da haziran ayında kaçırdığı, yardım örgütlerinde çalışan beş kişiyi infaz ettiğini açıklamıştı.

KNA,Reuters,AFP / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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