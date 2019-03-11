 Boeing′in iki uçağı aynı nedenle düşmüş olabilir | DÜNYA | DW | 15.03.2019

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DÜNYA

Boeing'in iki uçağı aynı nedenle düşmüş olabilir

Etiyopya Havayolları'na ait düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın karakutusu Fransa'da inceleniyor. Ön rapora göre son kaza ile ekim ayında Lion Air'a ait aynı model uçağın kazasında yaşananlar benzerlik gösteriyor.

U.S. CHICAGO 737 MAX GROUNDING BOEING HEADQUARTERS (picture-alliance/Photoshot/J. Lerner)

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının Pazar günkü kazası sonrası karakutuların incelenmesine Fransa'da başlandı.

Ön incelemelere göre kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 157 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçakta pilotun kule ile son konuşmaları, ekim ayında düşen Lion Air'e ait aynı model uçakta yaşananlara benzer olayların yaşandığını gösteriyor.

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Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Etiyopya Havayolları CEO'su Tewolde Gebremariam, iki kazanın da kalkıştan sadece altı dakika sonra yaşanması nedeniyle çok büyük bir benzerlik gösterdiğini belirtti.

Uçuş kayıtlarına göre her iki kazada da pilotların kalkıştan kısa bir süre sonra hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçip havalimanına dönmek için izin istedikleri ortaya çıktı.

Stabilizasyon sorunları

Kazanın oluş nedenini inceleyen ABD'li yetkililere göre enkazda bulunan parçalar ve uçuş kayıtları her iki uçağın da son anlarda benzer sorunlar yaşadığını gösteriyor.

Reuters haber ajansına konuşan yetkililerin ifadelerine göre uçağın burnunda bulunan ve aracın stabil bir şekilde seyretmesini sağlayan parça kazadan sonra olağandışı bir pozisyon almış şekilde bulundu.

189 kişinin yaşamını yitirdiği Lion Air kazası sonrası aynı model uçakta yapılan incelemede söz konusu parçanın benzer bir şekilde olağandışı bir pozisyon almış olduğu ortaya çıkmıştı.

Konu hakkında Reuters'a konuşan Kenya Havayolu Pilotları Birliği Eski Başkanı Paul Gichinga, Etiyopya Havayolları'na ait uçağın enkaz görüntüleri incelendiğinde aracın burnu üzerine çakıldığının görüldüğünü belirtti.

Gichinga, "Pilot seyir hızının güvenilir olmadığı şeklinde bir emare ile karşılaşmış ve yükselmeye devam etmek ve soruna havada müdahale etmek yerine geri dönerek halletme kararı almış olmalı" ifadesini kullandı.

New York Times gazetesinde çıkan bir habere göre Etiyopya Havayolları pilotu "panik halinde bir ses tonu" ile havalimanına geri dönmek için izin istedi. Aynı gazetenin hava trafik konuşmalarını inceleyen bir görevliye dayandırdığı bilgiye göre düşen uçak yükselme sırasında olağandışı ani irtifa değişiklikleri sergiledi.

Trump, Ahmed ile telefonda görüştü

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kenya Başbakanlık Ofisi'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada her iki liderin hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı diledikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca Trump'ın Etiyopya Havayolları için övgü dolu ifadeler kullandığı ve şirketin "güçlü bir kurum" olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı üreticisi Boeing kazadan sonra piyasaya sürüleli henüz iki yıl geçmeyen Boeing 737 MAX serisininin uçuşa elverişli olduğunu açıklamış, ancak önümüzdeki haftalarda bir yazılım güncellemesi yapacağını belirtmişti.

Kazanın ardından birçok havayolu şirketi söz konusu modelleri ikinci bir karara kadar hangara çekme kararı alırken, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülke hava sahalarını Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapadığını açıkladı.

DW,rtr,AP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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