 Boeing 737 Max uçağı ABD’de acil iniş yaptı | DÜNYA | DW | 27.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Boeing 737 Max uçağı ABD’de acil iniş yaptı

Endonezya ve Etiyopya’da düştükten sonra birçok ülke tarafından uçuşu yasaklanan Boeing 737 Max tipi uçaklardan bir tanesi, hangara çekilmek üzere ABD’nin Orlando kentinden kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

Southwest Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max tipi uçak (Arşiv görüntü)

Southwest Havayolları'na ait bir Boeing 737 Max tipi uçak (Arşiv görüntü)

Son beş ayda iki kere düşmesinin ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olmasının ardından birçok ülke tarafından uçuşu yasaklanan Boeing 737 Max tipi uçaklardan bir tanesi ABD'nin Orlando Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

ABD'nin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Southwest Havayolları'na ait Boeing 737 Max tipi uçak, ABD’nin doğusundaki Florida eyaletinde bulunan Orlando Havaalanı'ndan ülkenin batısında bulunan California eyaletine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra motorunda bir sorun yaşadığını belirterek, Orlando Havaalanı'na acil iniş yapmak için istekte bulundu. İçinde yolcu bulunmayan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Uçağın, Etiyopya’da yaşanan kaza sonrasında ABD'de Boeing 737 Max tipi uçaklara getirilen uçuş yasağı nedeniyle California, Victorville'de Southwest Havayolları'na ait hangara çekilmek üzere havalandığı ifade edildi. 

Önerdiğimiz linkler

Endonezya havayolu şirketi Garuda 6 milyar dolarlık Boeing 737 Max tipi uçak siparişini iptal etmek istediğini açıkladı. Garuda, meydana gelen kazalar sonrasında siparişlerini iptal etmek isteyen ilk şirket oldu. (22.03.2019)

Lion Air’ın düşen Boeing 737 uçağının kaza raporuna göre pilotlar son ana dek pilot el kitabından çözüm aradı. Uzmanlara göre yaşananlar Etiyopya Havayollarının uçağının başına gelenlerle açık benzerlikler gösteriyor. (20.03.2019)

Etiyopya Havayolları'na ait düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın karakutusu Fransa'da inceleniyor. Ön rapora göre son kaza ile ekim ayında Lion Air'a ait aynı model uçağın kazasında yaşananlar benzerlik gösteriyor. (15.03.2019)

FAA açıklamasında durumun incelendiğini belirtirken, pilotların acil iniş yapmasına sebep olan sorunun Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelen kazalara neden olduğu tahmin edilen ve uçağın stabilizasyonunu sağlayan yazılımla ilgili olmadığı belirtildi.

Southwest Havayolları'ndan yapılan açıklamada acil iniş yapan uçağın Orlando’da şirkete ait bakım biriminde kontrol edileceği ifade edildi.

"Kaza raporu bu hafta yayınlanabilir

Geçen yıl 29 Ekim'de düşen Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti.

10 Mart'ta ise Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı aynı tip uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiyopya Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada 10 Mart’ta meydana gelen kazanın ön raporunun bu hafta içerisinde yayınlanabileceğini söyledi. Bakanlık, uçağın düştüğü Addis Ababa’da konuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kazadan sonra uçağın karakutuları Fransa’da gönderilmiş, Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi (BEA) de yaptığı ilk açıklamada Lion Air ile Etiyopya havayollarına ait aynı tip uçağın düşmesinin "açık benzerlikler" gösterdiği belirtmişti.

Bu kazaların ardından filosunda Boeing 737 Max tipi uçak bulunduran birçok havayolu şirketi uçağın kullanımı durdurmuş, aralarında ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke bu uçaklara hava sahasını kapatmıştı. ABD’de FAA, uçakların hangara çekilebilmesi için yolcusuz bir şekilde uçmasına izin veriyor.

AP,rtr/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Indonesien Boeing 737 MAX 8 der Garuda Indonesia

Endonezya Boeing 737 Max siparişini iptal etmek istiyor 22.03.2019

Endonezya havayolu şirketi Garuda 6 milyar dolarlık Boeing 737 Max tipi uçak siparişini iptal etmek istediğini açıkladı. Garuda, meydana gelen kazalar sonrasında siparişlerini iptal etmek isteyen ilk şirket oldu.

Boeing 737 MAX 8

Trump'tan Boeing 737 MAX yasağı 13.03.2019

Donald Trump'ın talimatı ile Boeing 737 MAX 8 ve 9 tipi uçaklara uçuş yasağa getiren ülkelere ABD de eklendi. Son beş ayda bu araçlardan ikisinin düşmesi üzerine Boeing'in uçaklarına yasak getiren ülke sayısı 15'i geçti.

Belgien Übergabe Boeing 737 Max 8 an TUI

AB hava sahasını Boeing 737 MAX 8'e kapattı 12.03.2019

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri hava sahasını Boeing 737 Max 8 tipi uçaklara kapattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hungersnot im Jemen (Reuters/K. Abdullah )

Nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor

BM, Yemen’de beşinci yılına giren savaş nedeniyle acil insani yardım çağrısı yaptı. Açlıkla mücadele edenler içinde yaklaşık on milyon kişinin müdahale edilmemesi durumunda ölebileceği uyarısı yapıldı.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  