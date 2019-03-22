Boeing 737 Max uçağı ABD’de acil iniş yaptı

Son beş ayda iki kere düşmesinin ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olmasının ardından birçok ülke tarafından uçuşu yasaklanan Boeing 737 Max tipi uçaklardan bir tanesi ABD'nin Orlando Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

ABD'nin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Southwest Havayolları'na ait Boeing 737 Max tipi uçak, ABD’nin doğusundaki Florida eyaletinde bulunan Orlando Havaalanı'ndan ülkenin batısında bulunan California eyaletine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra motorunda bir sorun yaşadığını belirterek, Orlando Havaalanı'na acil iniş yapmak için istekte bulundu. İçinde yolcu bulunmayan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Uçağın, Etiyopya’da yaşanan kaza sonrasında ABD'de Boeing 737 Max tipi uçaklara getirilen uçuş yasağı nedeniyle California, Victorville'de Southwest Havayolları'na ait hangara çekilmek üzere havalandığı ifade edildi.

FAA açıklamasında durumun incelendiğini belirtirken, pilotların acil iniş yapmasına sebep olan sorunun Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelen kazalara neden olduğu tahmin edilen ve uçağın stabilizasyonunu sağlayan yazılımla ilgili olmadığı belirtildi.

Southwest Havayolları'ndan yapılan açıklamada acil iniş yapan uçağın Orlando’da şirkete ait bakım biriminde kontrol edileceği ifade edildi.

"Kaza raporu bu hafta yayınlanabilir”

Geçen yıl 29 Ekim'de düşen Lion Air'a ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti.

10 Mart'ta ise Etiyopya Havayolları'na ait ET 302 sefer sayılı aynı tip uçak, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiyopya Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada 10 Mart’ta meydana gelen kazanın ön raporunun bu hafta içerisinde yayınlanabileceğini söyledi. Bakanlık, uçağın düştüğü Addis Ababa’da konuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kazadan sonra uçağın karakutuları Fransa’da gönderilmiş, Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi (BEA) de yaptığı ilk açıklamada Lion Air ile Etiyopya havayollarına ait aynı tip uçağın düşmesinin "açık benzerlikler" gösterdiği belirtmişti.

Bu kazaların ardından filosunda Boeing 737 Max tipi uçak bulunduran birçok havayolu şirketi uçağın kullanımı durdurmuş, aralarında ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke bu uçaklara hava sahasını kapatmıştı. ABD’de FAA, uçakların hangara çekilebilmesi için yolcusuz bir şekilde uçmasına izin veriyor.

AP,rtr/DÇÜ,SSB

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