Boğaziçi’nin simge hocası Can Candan | "Rektör İnci’nin kararını tanımıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan direniş halen sürüyor. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, birçok öğrenciye ev hapsi verildi. Okulun simge ismi haline gelen öğretim elemanı Can Candan’ın işine son verildi, kampüse girişine izin verilmiyor. Ancak bu Candan’ın ders vermesine engel olamadı.