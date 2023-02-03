Boğaziçili öğrencilere hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Rektör Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktıkları iddiasıyla 90 gün tutuklu kalan Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen'in de bulunduğu 14 öğrencinin yargılandığı davaya İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada sanık avukatlarına, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacakları soruldu. Sanık avukatlarından biri, bu aşamada usulsüzlük olduğu gerekçesiyle savunma yapamayacaklarını söyledi. Hakim avukatlara yeniden esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapıp yapmayacaklarını sordu. Daha sonra aynı sanık avukatı, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarıldı. Bunun üzerine avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Bu talep daha önce de reddedildiğinden aynı gerekçeyle mahkemece reddedildi. O sırada hakim, aynı avukatın duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle dışarı çıkarılmasına hükmetti, avukat dışarı çıkmayınca salona güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri çağırıldı. O sırada izleyiciler de alkışlarla tepki gösterdi, mahkeme tarafından izleyicilerin de dışarı çıkarılmasına karar verildi. Daha sonra hakim yeniden esasa ilişkin savunmaları sordu, avukatlar aynı şekilde yanıt verince hakim, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmadıkları gerekçesiyle hükmü açıkladı.

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Duruşmada kararını açıklayan hakim, 14 sanığın da "Kanunlara aykırı biçimde toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" suçundan 6'şar ay, "görevi yaptırmama" suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Hakim, Eftelya Koyuncu'nun ayrıca "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay, Ersin Berke Gök'ün de "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Toplamda 12 sanık 1 yıl, Eftelya Koyuncu 2 yıl 2 ay, Ersin Berke Gök 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğretim üyeleri Fotoğraf: Fatima Celik/DW

Öğrenciler neyi protesto etmişti?

AKP ile yakın ilişki içinde olan Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Bulu'nun 1980 darbesinden bu yana üniversite dışından atanan ilk rektör olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri atamaya itiraz etti. Aynı şekilde üniversitede öğrenim gören öğrenciler de Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki göstererek eylemlere başladı. Öğretim görevlileri de cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını dönüp protesto eylemlerine destek verdiler. Polis bunun üzerine üniversiteye ve bazı öğrencilerin evlerine baskın düzenledi. Bazı eylemciler gözaltına alındı. İlerleyen süreçte Bulu görevden alındı ancak yerine yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bulu'nun yardımcısı ve vekili Prof. Dr. Naci İnci rektör olarak atandı. Bunun üzerine protestolar yeniden alevlendi.

dha,ANKA/TY,BK