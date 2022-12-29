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Fotoğraf: Fatima Celik/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

Boğaziçili öğrenciler LGBTİ bayrağı davasında beraat etti

2 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda LGBTİ bayraklarıyla eylem gerçekleştirdikleri için yargılanan öğrenciler beraat etti.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sırasında LGBTİ bayraklarıyla gösteri düzenledikleri için gözaltına alınan öğrencilerin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına İstanbul 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık öğrencilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Daha önceki duruşmalarda açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, mütalaanın iddianamenin aynısı olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat 2021'de Güney Kampüs'ün ana giriş kapısının üzerinde LGBTİ bayrağı açan N.D. isimli öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Disiplin kurulunun toplanacağı 25 Mart 2021'deN.D. dâhil dört öğrenci LGBTİ+ bayrağı taşıyarak üniversitenin iki kampüsü arasında yürürken gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı.

İddianamede, öğrencilere "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltilmişti.

DW,ANKA/CÖ,HT

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