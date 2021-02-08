Boğaziçi eylemlerinde sosyal medya tutuklamaları

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması protestoları ile bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek iki kişi daha tutuklandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ'ın Boğaziçi Dayanışma @boundayanisma rumuzlu Twitter hesabının kendisine ait olabileceği yönündeki tespit gerekçesiyle, HDP Gençlik Meclisi üyesi öğrenci Muhammed Ünal ise "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" hesabı kullanıcı olması gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda; 'Diriliyoruz, @Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da, 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Buldağ'ın avukatı: Cumhurbaşkanı'na mektup suçlamalar arasında

Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkiline yönelik suçlamaların "@boundayanisma hesabını yönettiği iddiasıyla, 12. Cumhurbaşkanı'na mektup sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik" olduğunu ifade etti. Urfa suçlamalara tek delil olarak Buldağ'ın "telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi" gösterildiğini belirtti.

HDP Gençlik Meclisi: Hesap Ünal'a ait değil

HDP Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ünal'ın Twitter'deki @Diriliyoruz1 hesabının sahibi olması gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin olarak açıklama yapan HDP Gençlik Meclisi ise hesabın Ünal'a ait olmadığını öne sürdü. Twitter'de yapılan açıklamada, "Gençlik Meclisi üyemiz Muhammed Ünal sabaha karşı gözaltına alınmıştı, @boundayanisma ya çağrı yaptığı iddia edilen ve kendisine ait olmayan bir Twitter hesabı gerekçe gösterilerek tutuklandı" denildi.

Sosyal medyada tepki

Öğrenci Beyza Buldağ'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere sosyal medyadan verdiği destek gerekçesiyle tutuklanması sosyal medyada geniş yankı buldu. Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün İzmir'de gözaltına alınan arkadaşımız Beyza da tutuklandı! Haksız hukuksuz tutuklamalarla bizleri yıldıramazsınız!" ifadeleri yer aldı. Twitter'de #BeyzayaÖzgürlük ve #BeyzayıSerbestBırakın etiketleriyle çok sayıda destek paylaşımı yapıldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Beyza'yı saçma sapan uydurma bir sebeple tutukladılar. 12. cumhurbaşkanı olduğunu düşünen AKP genel başkanı ve onun hiçişleri bakanı; biz böyle diz çökmeyiz ama siz bunun altında kalırsınız! Sabrımızı çok zorluyorsunuz!" dedi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tutuklamaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Bir sınav olsa, bu kararı verenler sınıfta kalır... 'İzmir'deki belli olan ikametinden alınan, dijital delilleri karartma şüphesi olmayan bir yurttaşı bu gerekçelerle tutuklamak' Ama Çağlayan'daki hakimler insanların özgürlüğünü bu şekilde kısıtlayabiliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Az önce Beyza Buldağ tutuklandı. Suç: Boğaziçi Dayanışma hesabında yayınlanan "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" vesilesiyle halkı düşmanlığa sevk ve tahrik(!) Delil: Hem Beyza'nın hem @boundayanisma hesabının kurtarma no son iki hanesinin "12" olması. Yer: Muz Cumhuriyeti Muz"

Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal'ın tutuklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve destek eylemleri kapsamında tutuklanan öğrenci sayısı 10'a yükseldi.

Eylemlerin devam etmesi planlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör Melih Bulu'nun istifası ve arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle protestolarını Pazartesi günü de sürdüreceklerini duyurdu.

Kartal Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise ilçede yapılacak her türlü gösteri, toplantı ve yürüyüşün Pazartesi gününden itibaren yedi gün süreyle yasaklandığı bildirildi. "Huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provakatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması" yasağa gerekçe olarak gösterildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, geçen haftaki İstanbul Kadıköy'deki eylemler sırasında gözaltına alınan 61 kişinin bugün Anadolu Adalet Sarayı'na çıkartılacak olması nedeniyle "tüm üye ve meslektaşlarına" dayanışma çağrısı yapmıştı.

Çakıcı'dan açık mektup

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya istifa etmemesi yönünde çağrı yaptı. Twitter hesabından iki sayfalık bir mektup yayınlayan Çakıcı, "Muhalefet, HDP, PKK'lı, DHKP-C'li sempatizanları Boğaziçi Üniversitesi'nde, İstanbul'un değişik yerlerinde ve Türkiye genelinde sokak faaliyetleri yürütmektedirler. Devletimizin teminatı olan, devletimizin kurumları ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek için Rektörü istifaya davet etmektedirler" iddiasında bulundu. "Lütfen Sakın istifa etmeyin" sözleriyle Melih Bulu'ya görevde kalma çağrısı yapan Çakıcı, "İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız" ifadesini kullandı.

DW,ANKA/BÖ,JD

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