Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni vakıf tartışması

Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan "Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı" tartışmalara yol açtı. Vakfedenleri arasında üniversiteye Cumhurbaşkanlığınca rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, rektör yardımcıları Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, genel sekreterlik görevine yeni atanan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fehmi Topal’ın yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi mezunu AKP Milletvekili İffet Polat ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu bulunuyor.

Vakfın amacı “Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olarak, üniversitelerin insanlığa yaptığı katkıları artırmak” şeklinde tarif ediliyor.

Ancak üniversitede başka bir vakıf daha var. Bu durumun kurum içinde bir ikilik yaratacağı görüşü hakim.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Fatima Çelik

© Deutsche Welle Türkçe