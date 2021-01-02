 Boğaziçi öğretim üyelerinden rektör tepkisi: Kabul etmiyoruz | TÜRKİYE | DW | 03.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Boğaziçi öğretim üyelerinden rektör tepkisi: Kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri üniversiteye yapılan rektör atamasına tepki gösterdi. Açıklamada, rektörün atama yerine seçimle gelmesi gerektiği belirtildi.

Türkei Bosporus Universität

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi tartışmalara yol açtı.

Atamaya Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ardından üniversitede görev yapan öğretim üyeleri de tepki gösterdi. Öğretim üyeleri, "Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!" başlıklı açıklamalarında, "1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980’lerin askerî vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016’dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır.

 Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" ifadesine yer verdi.

Üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği ilkeleri hatırlatan öğretim üyeleri bunları şöyle sıraladı:

"1. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş̧kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu ilkelerin takipçisiyiz."

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına üniversite öğrencileri de sosyal medya vasıtasıyla tepki göstermişti. Twitter'da #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Boğaziçi Dayanışması adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Bütün Boğaziçi öğrencilerini bu atamaya karşı boykota çağırıyoruz" ifadesine yer verildi. Öğrenciler atamayı Pazartesi günü protesto etmeye hazırlanacaklarını belirterek, üniversitenin Güney Kampüsü'nde TSİ 14:00'de basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı. Bulu Haliç Üniversitesi'nin rektörlüğünü yürütüyordu. 

DW / HT,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Tutuklu Boğaziçili öğrencilere tahliye

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin operasyonunu protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 14 öğrenci “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.  

Benzer içerik

Türkei Bosporus Universität

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamaya tepki 02.01.2021

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun getirilmesi tepkilere neden oldu.

Symbolbild Home Office

Türkiye'de üniversitelerin büyüyen sorunu: Parayla tez yazımı 21.02.2019

Parayla doktora ve yüksek lisans tez yazımı Türkiye’de büyük bir pazar haline geldi. Yaklaşık 50 büyük işletmenin faaliyet gösterdiği pazarın yıllık cirosunun 150 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yorum: Olay TV hikayesinde boşlukları dolduralım

Yayın hayatı 26 gün süren Olay TV’nin kaderi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın müdahaleleriyle belirlendi. Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  