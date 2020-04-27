Boğaz'da "Gırgır" tehlikesi

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Boğaz'da gırgır adı verilen teknelerle yapılan balık avı, bu bölgedeki balıkçılığın geleceğini tehlikeye atıyor. Gırgırla balık avlamak yasak değil, ancak uzmanlara göre bu bölgedeki balık nesli için olumsuz sonuçları var.
İstanbul Boğazı’nda şu sıralar gece gündüz gırgır adı verilen büyük balıkçı tekneleriyle balık avlanıyor.
Aslında gırgırların avlanması yasal olarak sorunlu değil. Ancak balık stoklarının giderek azaldığı bir dönemde yapılan aşırı avcılık, balıkçılığın geleceğini tehlikeye atıyor.
DW Haber Boğaz'da gırgırla avlanmanın sonuçlarını hem gırgırlarla avlananlara hem amatör balıkçılara hem de uzmanlara sordu.
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