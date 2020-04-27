 Boğaz′da ″Gırgır″ tehlikesi | GÜNDEM | DW | 10.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Boğaz'da "Gırgır" tehlikesi

Boğaz'da gırgır adı verilen teknelerle yapılan balık avı, bu bölgedeki balıkçılığın geleceğini tehlikeye atıyor. Gırgırla balık avlamak yasak değil, ancak uzmanlara göre bu bölgedeki balık nesli için olumsuz sonuçları var.

Video izle 04:19

İstanbul Boğazı’nda şu sıralar gece gündüz gırgır adı verilen büyük balıkçı tekneleriyle balık avlanıyor. 

Aslında gırgırların avlanması yasal olarak sorunlu değil. Ancak balık stoklarının giderek azaldığı bir dönemde yapılan aşırı avcılık, balıkçılığın geleceğini tehlikeye atıyor.

DW Haber Boğaz'da gırgırla avlanmanın sonuçlarını hem gırgırlarla avlananlara hem amatör balıkçılara hem de uzmanlara sordu.

Haberi izlemek için "Video izle" butonuna basınız... 

 

 

İlgini çekebilir

Turkey, Istanbul, Couple sitting at Sea of Marmara PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY TK000003 Turkey Istanbul COUPLE Sitting AT Sea of Marmara PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY TK000003

Marmara Denizi ölüyor 27.04.2020

Bu yıl balıkçılık sezonu kötü geçti. Bunun en büyük nedeni aşırı avlanmanın yanı sıra kirlilik. Uzmanlar, Marmara Denizi’nde artık oksijenin bittiğini ve buna bağlı canlı yaşamının yok olmaya başladığını söylüyor.