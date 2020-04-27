Boğaz'da "Gırgır" tehlikesi

İstanbul Boğazı’nda şu sıralar gece gündüz gırgır adı verilen büyük balıkçı tekneleriyle balık avlanıyor.

Aslında gırgırların avlanması yasal olarak sorunlu değil. Ancak balık stoklarının giderek azaldığı bir dönemde yapılan aşırı avcılık, balıkçılığın geleceğini tehlikeye atıyor.

DW Haber Boğaz'da gırgırla avlanmanın sonuçlarını hem gırgırlarla avlananlara hem amatör balıkçılara hem de uzmanlara sordu.

Haberi izlemek için "Video izle" butonuna basınız...