Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada, İstanbul Boğazı'nda Sarıyer bölgesinden alınan 30 farklı midye numunesinin yüzde 73'ünde mikroplastiğe rastlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ayla Ünver Alçay, 2020'de midye dolmalar üzerinde yapılan başka bir araştırmada da mikroplastiğe rastlandığına işaret ederek "Her şeyden önce midyenin üretildiği ortamın, deniz suyunun temiz olması gerekiyor. Bizim deniz kirliliğimiz arttıkça buradan elde edilen midyeler de tabii ki yüksek miktarda mikroplastik içerebiliyorlar. Onun dışında yine işleme esnasında; üretim esnasında hijyenik şartlara uyulmazsa oralarda da yine plastik kontaminasyonları ve diğer mikrobiyal kontaminasyonlar gerçekleşebiliyor. Üretim yeri bilinmeyen, son kullanma tarihi bilinmeyen ve uygun olmayan şartlarda satılan midyeleri kesinlikle tüketmemek lazım ve buna karşı da tabii ki önlemler almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mikroplastiklerin sağlığa zararları

Çalışmaları çerçevesinde en çok poliamid türünden mikroplastiklere rastlandığını belirten Alçay, "Bu plastiklerin sağlık üzerine olan zararları zaten biliniyor. Sadece plastiğin kendisi zararlı değil. Plastiğin içerisine eklenmiş olan boya maddeleri, bazı toksik bileşenler, alerjik bileşenler de olabilir, bunların oksidatif strese yol açtığı, DNA hasarına yol açtığı, zehirleyici, toksik alerjik etkileri olduğu zaten biliniyor" şeklinde konuştu.

Tüketicilerin sokakta sepetlerin üzerinde satılan, camlı bölmelerde saatlerce bekletilerek satılan midyeleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğine dikkat çeken Alçay, tüketicilere şu önerilerde bulundu: "Tabii ki, midyenin menşeini sorabilirler, sormaları gerekebilir. Onun dışında aslında öncelikli olarak bir kere temiz, hijyenik bir ortamda sunuluyor mu? Buna bakmaları lazım. Yani üretim ve satış şartları da çok önemli. Her ne kadar temiz denizlerden elde edilmesi, menşei çok önemliyse de hangi şartlarda üretildiği, zaman zaman basına yansıyan çok kötü görüntüler görüyoruz midyelerin üretim şartlarıyla ilgili. Yani, bu tür yerlerde üretilmiş midye ne kadar temiz bir midye olursa olsun zaten sağlıksız olacak."

DHA/BK,EC

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