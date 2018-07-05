Boğa festivali cinsel tacize karşı teyakkuzda

İspanya'da Pamplona kentinde düzenlenen boğaların sokaklarda koştuğu San Fermin Festivali, kadınlara yönelik cinsel taciz olaylarının artması nedeniyle bu yıl boykot tehlikesiyle karşı karşıya.

Pamplona şehri yöneticileri Cuma günü başlayacak ve dokuz gün sürecek festival için gerekli önlemlerin alındığını ve kadınların güven içinde şenliğe katılabileceğini savunuyor.

Video izle 01:02 Şimdi canlı 01:02 dk Paylaş Boğaların ölüm festivali başlıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/30uFw Boğaların ölüm festivali başlıyor

2016'da festival sırasında yaşan bir olayla ilgili açılan tecavüz davasında yargılanan 5 kişi kefaletle serbest bırakılması tepki çekmişti. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada artan festivali boykot etme çağrılarına karşı açıklama yapan şehrin güvenlikten sorumlu belediye meclisi üyesi Itziar Gomez, kadınlardan Pamplona yetkililerine güvenmelerini istedi.

Gomez ve ekibi, Pamplona belediyesi bünyesinde festivalin imajını düzeltmek için "Cinsel tacizin olmadığı bir Pamplona" isimli bir kampanya başlattı.

Gomez, "Festivale gitmeyin çağrılarına karşı, biz de diyoruz ki Pamplona şehri yöneticileri ve sakinleri tacize izin vermeyecektir. Burası toplumuyla, kurumlarıyla ve polis desteğiyle güvenli bir yerdir" diye konuştu.

Her yıl çok sayıdaki kişi kızgın boğalara böyle hedef oluyor.

Eşitlik ve LGBTİ haklarından sorumlu meclis üyesi Laura Berro da benzer sözler söyleyerek kadınları festivale katılmaya davet etti. Berro, "Biz kadınlar şimdi her zamankinden daha fazla sokakları doldurmalıyız, şenliklere ve gece eğlencelerine katılmalıyız. Çünkü sokaklarda size destek olacak kadınlar olacak." dedi.

Ne olmuştu?

2016'daki festival sırasında beş erkek bir otelin lobisinde 18 yaşındaki genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanmıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilere "tecavüz" suçlamasından değil "cinsel istismar" suçlamasından ceza verilmişti. Mahkeme savcılığın şüphelilerin etrafını sardıkları genç kadınla rızası olmadan ilişkiye girdikleri ve şiddete başvurdukları iddiasını kanıtlayamadığına hükmetmişti.

Şüphelilerin kendi aralarındaki Whatsapp grubuna "Kurt sürüsü" adını verdikleri için olay kamuoyunda da "Kurt sürüsü davası" olarak biliniyordu. "Kurt sürüsü" genç kıza yönelik saldırıdan görüntüler de çekmişti.

Coşkuyla başlayan festivalde boğalara karşı yapıla meydan okuma bazen ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni uygulamayla polise anında konum gönderiliyor

Pamplona şehri bir kez daha bu tür olaylar yaşanmaması için uzun zamandır yoğun bir çaba içerisinde. Cinsel saldırılara karşı binlerce polisle ve uzman personelle ortak bir çalışma yürütüldü, onlarca dilde hizmet veren acil durum hatları oluşturuldu. Ancak büyük yankı uyandıran olay nedeniyle yetkililerin bu önlemlerden daha fazlasını yapmasını gerektirdi.

Bu kapsamda bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. "AgreStop" isimli uygulama sayesinde yardıma ihtiyacı olan bir kişi polise acil yardım çağrısıyla konumunu gönderebiliyor. Uygulama, şikayette bulunma ya da yardım çağırma için sözlü telefon görüşmesini devreden çıkardığı için polislerin olaya müdahalesini hızlandıracağı düşünülüyor.

Festival boğalara yaşatılan eziyet nedeniyle hayvan severlerin tepkisini çekiyor.

Uygulamada kullanıcılar için üç seçenek var. Birinci seçenek, "saldırıyla uğruyorum" mesajı gönderiyor ve polise acil konum bildiriyor. İkinci seçenekle saldırı ihbarı yapılıyor ve görgü tanığıyla polisi biraraya getiriyor. "Bana eşlik et" adı verilen üçüncü seçenekte ise kullanıcı kendisini takip etmesi için bulunduğu konumu bir arkadaşına gönderebiliyor, böylece gideceği yere ulaşana kadar kendini güvende hissediyor.

Ülke çapında sorun

İspanya Avrupa ülkeleri arasında cinsel saldırı suçlarında 17'nci sırada. Avrupa İstatistik Ajansı Eurostat'ın verilerine göre her 100 bin kişiden 18,6'sı cinsel saldırıya maruz kalıyor. Pamplona'daki olayın yaşanmasından bu yana da verilerde düzenli bir artış var. Kadın hakları örgütleri verilerdeki artışın nedeninin kurbanların başlarına gelen olayları artık daha fazla ihbar etmelerine bağlıyor.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe