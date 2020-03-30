BNN: Söz değil icraat önemli 

Neue Osnabrücker Zeitung koronavirüsün hızla yayılmasının ardından başlayan evde kalma uygulamasının henüz gevşetilemeyeceğine dikkat çekiyor:

"Avrupa'da korona korkusu azaldı. Fakat donup kalmamalıyız. Başbakan şu konuda haklı: Dışarı çıkmama uygulamasının gevşetilmesi Nisan ortasına kadar söz konusu olamaz. Kimse yanlış umutlara kapılmasın. Koronavirüs dalgasının daha başındayız. Yeni virüs bulaşanların sayısı bu konudaki kararda etkili olacak. Durum sayılara göre değerlendirilmeli. O zamana kadar her vatandaşın ilk görevi mümkün olduğunca evde kalmak. İtalya ve İspanya'nın deneyimleri bize yeterli bir uyarı olmalı."

Stuttgarter Zeitung da Almanya'da henüz salgının başında bulunulduğuna dikkat çekiyor:

"Henüz salgın zirve noktasına ulaşmadı. Şu anda tüm güçlerin virüsün bulaşmasını engellemeye ve sağlık sistemini mümkün olduğu kadar iyi hazırlamaya konsantre olması lazım. Buna paralel olarak ekonomik durumun kötüleşmesinden en çok etkilenenlere acil yardım organize edilmeli. Bunların ardından her şeyin başının insan hayatı kurtarmak olduğu bir aşama gelecek. Şimdilik sağlık sistemimizin bu devasa görevin üstesinden gelebileceğini düşünebiliriz ama bu kesin değil. Ancak yeni ağır hastaların sayısı, hastanede artık yoğun tedaviye ihtiyacı olmayanların sayısına yaklaştığında normal hayata dönmek konusu tartışılabilir."

Badische Neueste Nachrichten ise Almanya Maliye Bakanı Scholz'un konuşmak yerine hızlıca harekete geçerek sadece birkaç günde yardım paketi hazırlamasını başarı olarak değerlendiriyor:

"Hükümetin halen işliyor olabilmesi ve hemen kriz moduna geçebilmesi Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un da başarısı. Son seçimlerdeki ağır yenilgisine rağmen silahı bırakıp kaçmak yerine soğukkanlılıkla çalıştı. Başbakanla birlikte aynı dalga boyunda, temkinli ve pragmatik tavrıyla Hristiyan Birlik partileriyle rekor hızda milyarlık yardım paketi hazırladı ve birkaç gün içinde Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçirdi. Ve siyasette neyin esas olduğunu ispatladı: Söz değil icraat önemli."

Augsburger Allgemeine gazetesi korona krizi nedeniyle evden çalışma uygulamasına geçen hükümetin bu durumda ne kadar idare edebileceğini sorguluyor:

"Federal Hükümet ve bakanlıklar korona krizi nedeniyle çalışma kapasitesini azalttı. Şu an gözde uygulama evden çalışma. Çok sayıda tek kişilik büro ve bir buçuk metre kuralının uygulanmasını mümkün kılan geniş koridorlar olmasına rağmen orada da memurlar evlerine gönderildi. Kalanlar koronavirüsle mücadele için görevlendirilenler. Bu temelde doğru bir uygulama. Ancak aynı ekonomide olduğu gibi burada da sorulması gereken: buna ne kadar dayanabiliriz?”

dpa / DK,BW

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