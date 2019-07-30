 BND′nin yurtdışı dinlemeleri AYM gündeminde | ALMANYA | DW | 13.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

BND'nin yurtdışı dinlemeleri AYM gündeminde

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, dış istihbarat servisi BND’nin yurtdışındaki izleme faaliyetleri nedeniyle gazetecilerin ve hak örgütlerinin yaptığı dava başvurusunu gündemine alıyor.

Bundesnachrichtendienstes in Pullach (picture-alliance/dpa)

Alman Anayasa Mahkemesi, dış istihbarat servisi BND'nin yurtdışındaki izleme faaliyetleri nedeniyle gazetecilerin ve hak örgütlerinin yaptığı dava başvurusunu incelemeye alıyor. Başvuru 2017 yılında yeniden düzenlenen BND yasasının Alman Anayasası ile çeliştiği iddiası üzerine dayanıyor. Anayasa Mahkemesi Birinci Senato hâkimleri Salı ve Çarşamba günü yapılacak sözlü duruşmada yasanın anayasaya uygun olup olmadığına dair leyhte ve aleyhte görüşleri dinleyecek. Mahkemenin prensip kararını ise birkaç ay içinde vermesi bekleniyor.

Anayasa'nın 5 ve 10'uncu maddelerine atıf

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün yanı sıra birçok yabancı gazeteci BND yasasında yer alan ve yurtdışındaki yabancıların telekomünikasyonunun izlenmesine ilişkin düzenlemeye karşı çıkıyor. Başvuruculara Alman Özgürlük Hakları Cemiyeti (GFF) de destek veriyor. Dava başvurusunda BND yasasının Alman Anayasası'nın iletişimin gizliliğini düzenleyen 10'uncu maddesi ve basın özgürlüğünü düzenleyen 5'inci maddesi ile çeliştiği ileri sürülüyor.

BND yasasında 2017 yılında yapılan değişikliklerle Alman dış istihbaratına yurtdışındaki yabancı ülke vatandaşlarının telekomünikasyonunun da izlenmesi imkanı tanınmış, muhalefet partileri dayanak olmaksızın kitlesel izlemeye imkân tanıyacağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkmıştı. Düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin şikâyet ise 2017 yılı sonunda Anayasa Mahkemesi'ne yapılmıştı.

Almanya'da en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi duruşmada, "Anayasa'nın Alman devlet otoritesini yurtdışında ne kadar bağladığı" gibi temel soruların yanı sıra BND'nin veri toplaması ve yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği gibi detaya dair çok sayıda soruya da yanıt arayacak.

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi Almanya'da en yüksek yargı mercii

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi Almanya'da en yüksek yargı mercii

"Yurtdışındaki insanlar da insandır"

GFF Başkanı Ulf Buermeyer duruşma öncesinde yaptığı açıklamada "Dijitalleşme istihbarat servislerine izlemenin birçok yeni biçimini imkân olarak sunuyor ancak bu sırada temel haklar geri plana itiliyor" dedi. Ulf Buermeyer ayrıca Anayasa ile güvence altına alınan iletişim gizliliğinin BND açısından fiiliyatta geçerli olmadığını belirtti. Buermeyer "bir istihbarat servisinin dünya çapındaki internet trafiğinin içeriğini herhangi bir somut şüphe olmaksızın ve bir hâkim kararı bulunmaksızın görebiliyor olmasını" engellemek için "çağdaş bir korumanın" gerekli olduğuna dikkat çekti.

Dava başvurusunda bulunanlara göre merkezde yer alan konulardan biri, Alman makamlarının yurtdışında Alman anayasasının temel hükümlerine riayet etmek zorunda olup olmadığı. GFF Başkanı Buermeyer, Alman Anayasası'nın insan onurunun dokunulmazlığıyla ilgili 1'inci maddesinin hükümeti "ister yurtiçinde isterse de yurtdışında olsun" temel haklara riayet etmek zorunda bıraktığını söyledi. "Yurtdışındaki insanlar da insandır ve özel alanlarıyla ilgili haklara sahiptirler" diyen Buermeyer, Alman istihbarat servisinin bu hakka riayet edip etmeyeceğine serbestçe karar veremeyeceğini belirtti.

Gazeteciler ayrıca yasa nedeniyle kendi çalışma ve araştırma imkânlarının tehlikede olduğunu ileri sürüyor. Haber kaynaklarının izlenme korkusu nedeniyle hassas konularda gazetecilere bilgi vermeyeceğinden endişe ediliyor. Ayrıca BND'nin Alman medyasının yurtdışındaki partnerlerini izlemesi halinde yazı işlerinin içinde kalması gereken sırların devlete ifşa olacağı belirtiliyor.

AFP/EC,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman dış istihbaratına yeni merkez

BND'nin yeni merkez binası Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in de katılımıyla açıldı. Başkente taşınmanın, tartışmalı uygulamalarıyla gündeme gelen BND'deki reform sürecini hızlandırması umuluyor. (08.02.2019)  

BND'ye karşı 'yasa dışı izleme' davası başladı

Veri hacmi itibariyle dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası’nı (IDN) işleten DE-CIX’in Alman dış istihbarat servisi BND'ye açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. (30.05.2018)  

BND eski başkanı: Türkiye'yi etkileyebilecek durumda değiliz

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, "Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesine eleştirel bakmakla birlikte, Türkiye’nin tavrını etkileyecek bir müdahalede bulunma pozisyonunda değiliz” dedi. (20.03.2018)  

Almanya'daki basın özgürlüğü tartışması mahkemeye taşındı

Yedi ülkeden basın meslek örgütü, gazeteci ve insan hakları savunucuları Almanya’daki tartışmalı BND yasasının basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. (31.01.2018)  

Alman istihbarat servisi BND yasal denetimi engelliyor mu?

Alman istihbarat teşkilatlarını denetlemekle görevli özel komisyonun engellendiği bildiriliyor. Hükümet ve Alman dış istihbaratı BND iddiaları reddetti. (08.12.2017)  

Benzer içerik

Deutschland - European Central Bank ECB l Europäische Zentralbank EZB in Frankurt

Anayasa Mahkemesi: Avrupa bankacılık birliği yasal 30.07.2019

Federal Anayasa Mahkemesi Avrupa bankacılık birliğinin Alman ve Avrupa Birliği yasalarına aykırı olmadığına hükmetti.

Deutschland 2011 | RBB & NPD-Wahlspot

Anayasa Mahkemesi: NPD'nin seçim spotu yayınlanmalı 15.05.2019

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin seçimler için hazırladığı seçim spotunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi.

Tag der Deutschen Einheit 2019 | Jubiläum | Merkel in Kiel

Almanya birleşmeyi kutluyor 03.10.2019

Bugün iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve ardından Almanya'nın resmen birleşmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - İstanbul Alman Lisesi

Almanya’da Türk okulları tartışması

Türkiye'nin Almanya'da resmi Türk okulları açma girişimi ve bununla ilgili olarak yürütülen görüşmeler Alman kamuoyunda yoğun bir biçimde tartışılıyor.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın kültürel varlıklarını vurma tehdidi uluslararası toplumda infial uyandırdı. Peki Trump’ın sözünü ettiği tarihî zenginlikler neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor? Konuyu araştırdık.  