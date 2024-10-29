BM'nin yardım ajansını yasaklayan İsrail'e tepki

Gazze Şeridi'nde insani yardım faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail parlamentosu tarafından yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) itirazlarına ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin uyarılarına rağmen İsrailli milletvekilleri, UNRWA'nın İsrail'de ve ilhak edilen Doğu Kudüs'te çalışmasını yasaklayan tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etti.

UNRWA, 70 yılı aşkın süredir Filistin topraklarında ya da başka ülkelerdeki Filistinli mültecilere temel yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlıyor. Ancak İsrail de Hamas'a fayda sağlayabileceği şüphesiyle Gazze'ye UNRWA tarafından yapılan tüm insani yardım sevkiyatlarını sıkı bir şekilde denetliyor. Tasarıyı destekleyen milletvekillerinden Yuli Edelstein parlamentoda teklifi sunarken "Terör örgütü (Hamas) ile UNRWA arasında derin bir bağ var ve İsrail buna katlanamaz" dedi.

İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ülkesinin Gazze'ye "İsrail'in güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde" yardım sağlamaya "hazır" olduğunu söyledi.

İsrail'in Batılı müttefiklerinden bazıları da UNRWA'nın yasaklanması nedeniyle duydukları derin endişeyi dile getirdi. Bu ülkeler arasında Almanya ve İngiltere de yer aldı.

"Ciddi endişe duyuyoruz"

İsrail'in müttefiklerinden Almanya bu yasağın "UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çalışmalarını fiilen imkansız hâle getireceği, milyonlarca insan için hayati önem taşıyan insani yardımı tehlikeye atacağı" uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakan Keir Starmer da ülkesinin söz konusu karardan "ciddi endişe" duyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail tarafından "Persona non grata" (İstenmeyen kişi) ilan edilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres söz konusu kararın uygulanması hâlinde yıkıcı sonuçları olacağına dikkat çekti. Guterres de Almanya gibi, yasağın "UNRWA'nın çalışmalarını engelleyeceği" uyarısında bulundu.

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini de İsrail Parlamentosundaki oylamanın "tehlikeli bir emsal olduğunu" belirtti.

Kudüs'teki UNRWA ofisine girişleri engellemeye çalışan İsrailli göstericiler (20 Mart 2024) Fotoğraf: Ilia Yefimovich/picture alliance/dpa

Türkiye: Uluslararası hukukun açıkça ihlali

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "İsrail Parlamentosunun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" denildi.

İsrail'in "UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı" belirtilen açıklamada, "BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemek, uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğüdür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında da Türkiye'nin UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olduğu ifade edilerek söz konusu ajansa siyasi ve mali desteğin süreceği aktarıldı.

DW,AFP/BG,CÖ

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