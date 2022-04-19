BM'nin Türkiye ile "insani temas grubu" planı

BM örgütü, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, içinde Türkiye'nin de yer alacağı bir "insani temas grubu" kurmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Ukrayna ve Rusya'nın da dahil olacağı bir "insani temas grubu" oluşturulması konusunda görüşeceğini bildirdi.

Böyle bir grubun, "BM tarafından gerektiğinde her zaman, sanal ya da yüz yüze toplantılarla insani sorunları görüşmek üzere" bir araya gelebileceğini kaydeden Griffiths, olası bir grubun ateşkesin gözetimi, güvenli geçiş, kaçış koridorları ve benzeri konulardan sorumlu olabileceğini ifade etti. Türkiye'nin şu anda, Rus ablukası altındaki liman kenti Mariupol'da bulunan yaklaşık 800 kişinin kurtarılması için de çaba sarfettiğini belirten Griffiths, hafta içinde "insani temas grubu" konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini vurguladı.

Martin Griffiths Fotoğraf: Denis Balibouse/Reuters

Ancak Martin Griffiths'in bu açıklamasından kısa süre sonra yapılan testte koronavirüs pozitif çıkması üzerine söz konusu seyahatin belirsiz bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Griffiths ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "insani temas grubu" girişimi hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Odessa Limanı'nın önemi

Nisan ayı başında Moskova ve Kiev'i ziyaret ederek, insani yardımların önünü açabilmek adına ateşkes girişimlerinde bulunan Martin Griffiths'ın bu temasları olumlu bir sonuca ulaşamamıştı. Ukrayna'nın BM'nin önerilerini kabul ettiği dile getiren Griffiths, Moskova içinse, "Bölgesel ateşkeslerin şu an için gündemde olmadığını" duyurmuştu.

Odessa Limanı'nın açık kalmasının "çok büyük bir öneme" sahip olduğunu da belirten Griffiths, Odessa'nın çok büyük tahıl silolarına ev sahipliği yaptığını ve bu kentin, gıda tedariği yaşanan savaş nedeniyle kesintiye uğrayan ülkeler için bir "can damarı" niteliği taşıdığını vurguladı.

AFP / ET,EC