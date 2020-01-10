BM’nin Suriye’ye yardımları Türkiye’den ulaştırılacak

Suriye İç Savaşı mağduru milyonlarca insanın yararlandığı Birleşmiş Milletler (BM) insani yardımları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamayla uzatıldı. BMGK’nin daimi ve geçici üyelerinin katıldığı oylama öncesinde Rusya, Suriye'de kontrolün yeniden büyük oranda Devlet Başkanı Beşar Esad'a geçtiği ve ülkenin egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceği gerekçesiyle yardımların bazı sınır kapıları üzerinden ulaştırılmasını reddetmişti. Uzun ve zorlu görüşmelerin ardından daha önce dört olarak düşünülen sınır kapısı sayısının ikiye düşürülerek Rusya’nın ikna edildiği ve bu ülkenin Çin, ABD ve İngiltere ile birlikte çekimser kaldığı belirtilyor. 11 ülke ise tasarıyı onaylayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, insani yardımlarla ilgili sürenin dolmasına çok az bir zaman kala anlaşmaya varıldığını ancak bunun için "yüksek bir bedel ödendiğini" dile getirdi. Üzerinde anlaşma sağlanan ve altı ay geçerli olacak metne göre BM ve ortaklarının insani yardımları Suriye'ye iki Türk sınır kapısından sokulacak.

Christoph Heusgen

Suriye'ye yönelik BM insani yardımlarının hukuki temelini daha önce, bir yıl geçerli olan anlaşmalar sağlıyor ve söz konusu yardımlar için dört ayrı hudut kapısı kullanılıyordu.

BM verilerine göre Suriye'de yaklaşık dört milyon kişi insani yardımlara muhtaç halde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Çatışmaların devam ettiği İdlib, yaklaşık 2,7 milyon kişi ile en çok yardıma ihtiyaç duyan insanın yaşadığı bölge konumunda.

Suriye'de Esad rejimi karşıtlarının egemenliğinde kalan son yerlerden biri olan İdlib’de, Devlet Başkanı Esad'a bağlı Suriye ordusu ile ayrılıkçı güçler arasında aylardan bu yana çatışmalar deva ediyor. Suriye ordusunun bölgeye yönelik operasyonlarına Rusya da askeri destek sağlıyor.

2011 yılında Beşar Esad'a karşı bir halk ayaklanması ile başlayan Suriye İç Savaşı'nda şu ana dek yüz binlerce insan hayatını yitirirken, milyonlarca kişi de evini terk ederek sığınmacı konumuna düştü.

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