  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sincan raporunu yayımladı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sincan raporunu yayımladıFotoğraf: Ng Han Guan/AP/picture alliance
İnsan HaklarıÇin

BM'nin Sincan raporunda "insanlık suçu" uyarısı

9 dakika önce

BM'nin uzun süredir beklenen Sincan raporu yayımlandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Uygurlara yönelik muamelenin "insanlık suçu teşkil edebileceğini" belirtti.

https://www.dw.com/tr/bmnin-sincan-raporunda-insanl%C4%B1k-su%C3%A7u-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-62988575

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uzun süredir beklenen Sincan raporunu yayımladı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "terörle ve aşırılıkla mücadele stratejileri bağlamında ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı" belirtilen raporda, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik "keyfi ve ayrımcı" gözaltı uygulamalarının boyutunun "insanlık suçu teşkil edebileceğine" dikkat çekildi. Ancak söz konusu uygulamalar için "soykırım" ifadesi kullanılmadı. ABD, Çin'i soykırımla suçluyor.

Gözaltındakilere işkence yapıldığı ya da zorunlu tıbbi tedavi gibi kötü muamelelere tabi tutukladıklarına dair güvenilir kanıtlar bulunduğu belirtilen raporda, kamplardaki cinsel şiddet vakalarına da dikkat çekildi.

Çin hükümetine çağrı yapılan 48 sayfalık raporda, "eğitim kampları, cezaevleri ve benzeri tutukluluk merkezlerinde keyfi olarak tutulanların derhal serbest bırakılması" istendi.

Rapor, dünyanın artık dikkatini "acilen" Sincan'daki insan hakları ihlallerine yöneltmesi gerektiği belirtildi.

Çin, açıklanan raporu, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler ve Pekin karşıtı güçlerce planlanan ve asılsız bilgilerle farazi suçlamalara dayanan bir "saçmalık" olarak tanımladı. Raporun yayımlanmasından önce açıklamada bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Bachelet'in Çin'in iç işlerine karışmaması gerektiğini söylemişti.

Çin engel olmaya çalışmıştı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet geçen Mayıs ayında Çin'e giderek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmişti.

Raporun hazırlanması yaklaşık bir yıl sürdü. Reuters haber ajansı geçen Temmuz ayında, Çin'in bu raporun yayımlanmasını engellemek için diplomatik girişim başlattığını bildirmişti.

Ancak Bachelet, görevi bırakmadan önce raporu kamuoyuyla paylaşacağına dair söz vermişti. Bachelet, dört yıllık görev süresinin 1 Eylül 2022'de dolmasına 13 dakika kala raporu yayımladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Kenneth Roth, Bachelet'in raporu son dakikalara bırakmasına tepki gösterdi. Reuters'a konuşan Roth, "Açıkçası, kapıdan çıkarken yayımlamış olması, raporu küçültüyor" ifadesini kullandı. Roth, "Yayımlayıp kaçarak bırakıyor, raporla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Çöpe atıp ofisten ayrılmak gibi bir şey" dedi.

BM'nin "kölelik" uyarısı

Çin'in batısındaki Sincan bölgesinde, yaklaşık 10 milyon Uygur yaşıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, uzun yıllardır bu bölgedeki Uygurlara yönelik muameleden ötürü Pekin'i eleştiriyor.

BM'nin modern kölelik biçimleri konusundaki özel raportörü Tomoyo Obokata, geçen ay yayımladığı raporda,Sincan'da azınlıkların zorla çalıştırıldığı sonucuna varmanın "makul" olacağını bildirmişti.

Sincan’da “devlet himayesinde” iki ayrı sistem bulunduğunu belirten BM raportörü, bunlardan birinin azınlıkların "alıkoyulup" çalışmaya "tabi tutulduğu" mesleki beceri eğitimi sistemi olduğunu, diğerininse kırsaldaki işçileri kapsayan iş gücü transferi yoluyla yoksulluğun azaltılması sistemi olduğunu belirtti.

Raporda, “Bu programlar her ne kadar hükümetin de iddia ettiği gibi azınlıklar için iş imkânları yaratabilir ve gelirlerini artırabilir gibi görünse de Özel Raportör birçok vakada, söz konusu toplulukların ifade ettiği gibi istemsiz çalışmaya işaret eden zorunlu çalıştırma emarelerini tespit etmiştir” denildi.

Birçok vakada işçilerin aşırı gözetim, kötü yaşam ve çalışma şartları, hareket kısıtlılığı, tehdit, fiziksel ve cinsel şiddet gibi insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamelelere maruz kaldığını aktaran BM raportörü, "bazı örneklerin insanlık suçu olarak köleliğe kadar varabileceğini ve daha fazla bağımsız analizi hak ettiğini” belirtti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Çin: İnsan hakları politize edilmemeli

Çin: İnsan hakları politize edilmemeli

Ülkesini ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi, insan hakları bahanesiyle ülkesinin iç işlerine karışılmamasını talep etti.
Politika
25 Mayıs 2022

Çin'in Uygurlara yönelik baskısına ilişkin yeni belgeler yayınlandı

Çin'in Uygurlara yönelik baskısına ilişkin yeni belgeler yayınlandı

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Uygurların Çin'de kitlesel olarak hapsedildiği iddialarını güçlendiren yeni belgeler yayınladı.
İnsan Hakları
24 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'de adli yıl bugün başlıyor

Türkiye yeni adli yıla nasıl bir yargıyla giriyor?

Hukuk ve Adalet
60 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Michail Gorbatschow gestorben

SSCB'nin dağılması Türkiye'yi nasıl etkiledi?

SSCB'nin dağılması Türkiye'yi nasıl etkiledi?

Politika
13 saat önce

"Türkiye 2030'a kadar yüzde 35 emisyon azaltmalı"

"Türkiye 2030'a kadar yüzde 35 emisyon azaltmalı"

Doğa ve Çevre
15 saat önce

Irak’taki kriz iç savaşa dönüşür mü?

Irak’taki kriz iç savaşa dönüşür mü?

Politika
17 saat önce
Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti

Sovyetlerin son lideri Gorbaçov kimdir?

Sovyetlerin son lideri Gorbaçov kimdir?

Politika
21 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dikkatler Türkiye'yi bekleyen kritik eşikte

Dikkatler Türkiye'yi bekleyen kritik eşikte

Politika
24 saat önce
İspanya'da kurumuş bir dere yatağı

İspanya'nın büyümek için daha fazla suya ihtiyacı var

İspanya'nın büyümek için daha fazla suya ihtiyacı var

Politika
31 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön