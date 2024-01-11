BMGK'den Kızıldeniz'de Husi saldırılarına son verme çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki İran destekli Husi isyancılarının Kızıldeniz'de yük taşıyan ticari gemilere yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunan bir karar tasarısını kabul etti.

Japonya ve ABD tarafından sunulan ve Çarşamba günü New York'ta kabul edilen kararda saldırılar kınanırken, bunlara "derhal son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Metinde sayıları hızla artan roket ve insansız hava aracı saldırılarının uluslararası ticareti engellediği, deniz hukukunu zedelediği, bölgede barış ve güvenliğe zarar verdiği ifade edildi.

11 ülke lehte oy kullanırken Rusya, Çin, Cezayir ve Mozambik çekimser kaldı. Oylama, Rusya'nın metinde bazı değişiklikler yapılması talebiyle önerge sunması üzerine gecikmeyle başladı. Rusya'nın değişiklik talepleri ise reddedildi.

Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden İsrail- Hamas savaşı sırasında Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen gemilere saldırılar düzenliyor.

Husiler sadece Gazze Şeridi'ne yardım götüren yük gemilerinin geçişine izin veriyor.

Büyük nakliye şirketleri ise olası bir saldırıya maruz kalmamak için Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı güzergahından giderek artan oranda kaçınıyorlar.

Tüm küresel ticaretin yaklaşık yüzde onu Kızıldeniz rotası üzerinden geçiyor.

Süveyş Kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayarak Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olma özelliğini taşıyor.

Güney Afrika'daki Ümit Burnu çevresindeki alternatif rota ise, nakliye sürelerini birkaç gün uzatıyor.

AFP,dpa/TY/EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?