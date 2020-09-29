BMGK'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dağlık Karabağ gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı yaptı.

Açıklamada "Konsey üyeleri Genel Sekreter'in çatışmaların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve vakit kaybetmeden müzakerelere geri dönülmesi yönündeki çağrısına destek ifade etmiştir" denildi. 15 üyeli Konsey açıklamasında, "Dağlık Karabağ temas hattı boyunca geniş çaplı askeri operasyonlar olduğu yönündeki haberleri endişeyle karşılamaktadır" ifadelerine yer verdi.

BMGK bölgede şiddete başvurulmasını kınadı ve can kayıplarından dolayı üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Minsk Grubu başkanlarına çağrı

BMGK aynı zamanda Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlarının (ABD, Rusya, Fransa) merkezi rolüne de "tam destek" açıklaması yaptı. Tüm taraflardan "koşulsuz bir biçimde derhal diyaloga başlanması için" üç ülkeyle işbirliği yapmaları istendi.

New York'ta kapalı kapılar ardındaki toplantının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtiliyor. Toplantının Almanya ve Fransa'nın ortak inisiyatifiyle düzenlendiği belirtiliyor.

Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanlarının Perşembe ve Cuma günleri yapacakları olağanüstü zirvede de Dağlık Karabağ konusunu ele almaları bekleniyor.

AFP / EC, HS

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