 BMGK: Yabancı askerler Libya′dan çekilsin | DÜNYA | DW | 13.03.2021

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DÜNYA

BMGK: Yabancı askerler Libya'dan çekilsin

BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki askeri birlikler ile paralı askerlerin "derhal çekilmesi" çağrısını yineledi. Konsey, çatışmanın taraflarının ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasını istedi.

Arşiv - Başkent Trablus'ta General Hafter güçlerini protesto eden Libyalılar (17.01.2020)

Arşiv - Başkent Trablus'ta General Hafter güçlerini protesto eden Libyalılar (17.01.2020)

Birleşmiş Milletler'in (BM) en güçlü organı Güvenlik Konseyi, cuma günü yayımlanan yazılı açıklama ile Libya'daki askeri birlikler ile paralı askerlerin "derhal çekilmesi" çağrısı yaptı. Çatışmanın taraflarını geçen ekim ayında imzalan ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya çağıran Konsey, BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin ateşkesin uygulanmasına "saygı gösterilmesini ve desteklenmesini", ayrıca BM tarafından uygulanan silah ambargosunun da uygulanmasını talep etti.

BM'nin arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması, yabancı askeri birlikler ile paralı askerlerin üç ay içerisinde ülkeden çekilmesini öngörüyordu. Ancak üç aylık süre ocak ayında dolmasına karşın anlaşmanın bu koşulu yerine getirilmedi. BM'nin tahminlerine göre, 2020 yılı sonu itibariyle Libya'da 20 bin dolayında yabancı ve paralı asker bulunuyordu. BM uzmanları, ülkede özellikle Rusya'nın ve Türkiye'nin paralı askerleri ile Suriye, Çad ve Sudanlı savaşçılar bulunuyor.

Geçici hükümet görevde

Libya'yı 24 Aralık'ta planlanan meclis seçimlerine kadar yönetecek geçici birlik hükümeti şubat başında belli olmuştu. Yapılan oylamada cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, geçici hükümette başbakanlık görevine ise ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçildi. Başbakan Dibeybe'nin hükümeti çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almıştı.

Abdulhamid Dibeybe

Abdulhamid Dibeybe

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen ülke, 2015'ten bu yana biri Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğeri Tobruk'taki Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Tobruk hükümetini destekleyen Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'u ele geçirmek üzere 2019 yılının nisan ayında taarruz başlatmış, ancak Türkiye'nin UMH'ye verdiği aktif askeri destek sonucu geri püskürtülmüştü.

Taraflar arasında savaşın sona ermesi ve yeni bir siyasi düzen oluşturulması amacıyla BM himayesinde görüşmeler başlatılmış ve geçen ekim ayında ateşkes anlaşmasına imza atılmıştı.

 

AFP,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Libya'da Başkanlık Konseyinin üç üyesi ve Başbakanın seçilme süreci tamamlandı. Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi.  

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